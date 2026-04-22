Chalco, Méx.— El programa de instalación de videocámaras en unidades de transporte público del Estado de México inició formalmente en 2018, durante la administración de Alfredo del Mazo.

Ese año, autoridades anunciaron la incorporación progresiva de cámaras, botones de pánico y sistemas de localización en las unidades. El propósito era fortalecer la seguridad de pasajeros y operadores. Casi ocho años después, los resultados muestran avances parciales, pero persisten las falencias.

Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad mexiquense, describió la realidad actual: “Nosotros tenemos reportadas alrededor de 3 mil 500 videocámaras donde opera el sistema en las unidades concesionadas, porque en lo que tiene que ver con el transporte masivo… ahí todas las unidades tienen el servicio funcionando de manera adecuada”.

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Mexibús, Mexicable, Trolebús y Tren El Insurgente sí cuentan con sistemas de videocámaras y de geolocalización o de otras innovaciones tecnológicas, el gran problema es con el transporte público concesionado.

El secretario de Movilidad mexiquense recordó que el parque concesionado en la entidad supera las 170 mil unidades, de las cuales 3 mil 500 están conectadas al C5 y otras 12 mil cuentan con equipos, pero no están enlazadas al Centro de Mando de la Secretaría de Seguridad estatal, lo que significa que 15 mil 500 cuentan con tecnología, pero sólo 3% está vinculado al sistema de monitoreo.

“Necesitamos generar las condiciones para que todas las unidades puedan tener esa posibilidad del acceso a internet, de tal manera que eso nos permita que se pueda transmitir en tiempo real al C5”, reconoció.

Ello, sumado a los dispositivos que quedaron obsoletos.

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Víctor Cisneros Díaz, director de Información de la Semov, confirmó las cifras y explicó el mecanismo: “Estas cámaras están enlazadas directamente con el Centro de Mando en Ecatepec o directamente acá en Toluca… únicamente cuando se oprime el botón de pánico”.

El sistema opera de forma reactiva: “Esto permite que tengamos certeza de que se está presentando algún evento de manera reactiva… tenemos no solamente la información videográfica, sino también la ubicación GPS”, explicó.

Costos

Omar Pérez, de la Unión para la Transformación del Transporte (UTTAC), que agrupa entre mil y mil 500 unidades con equipo instalado (90% de su parque vehicular), aceptó lo difícil que es para los propietarios de los vehículos comprar los dispositivos.

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“Es caro, sí, porque aparte de comprar el equipo tienes que pagar una renta mensual para que tenga el servicio activo… entre 16 mil a 21 mil pesos”. El dirigente transportista aclaró que la inversión la absorben íntegramente los concesionarios.

“Aquí yo creo que no tiene mucho que ver la Secretaría de Movilidad, pues ellos a lo mejor solicitan la implementación, pero ellos no la pagan, ellos no la subsidian, somos nosotros al 100%”.

Los que cuentan con ese tipo de tecnología enfrentan problemas adicionales como la falta de señal de internet o que no llegue una patrulla al punto, pese a que se active el botón de pánico.

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Reducción de delitos

Aunque hay limitaciones en la existencia de las cámaras de videovigilancia, las autoridades resaltan efectos positivos en la inhibición y en la atención de delitos.

En el transporte masivo, donde todas las cámaras operan, “no se dan prácticamente situaciones de asalto”, según De la Rosa García. Desde la perspectiva de los operadores, Omar Pérez comentó que “para empresas formales… las denuncias que hacemos culminan en detención, yo creo que 100%… yo creo que a nosotros nos ha servido, yo creo que 90% sí se ha disminuido”.

Usuarios expresaron percepciones encontradas. Una mujer que viaja diariamente por rutas de Nezahualcóyotl mostró tranquilidad por el uso de tecnología en las unidades. “Cuando veo la calcomanía de cámara me siento un poco más segura, pero sé que muchas no transmiten en vivo. En un forcejeo reciente nadie reaccionó a tiempo”.

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Otro usuario de Chalco opinó que cuando ocurre un atraco no intervienen los policías. “Los videos ayudan a denunciar después, pero durante el asalto uno se siente completamente solo”.

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