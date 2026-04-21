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Durante la jornada del de este martes 21 de abril, se registró una confrontación y derribo de vallas por parte de integrantes del y del Campamento Camarada Celestino, quienes exigían que se les atendiera una demanda relacionada con vivienda.

La calma habitual con la que cada martes se llevan a cabo las audiencias ciudadanas se rompió cuando un grupo de personas se acercó a la carpa donde la , y miembros de su gabinete atienden solicitudes y demandas de la población, para intentar que resguardaban la zona.

Entre gritos y golpes al aire, se vio a varias personas jalar las vallas de un lado a otro y soltar manotazos. Incluso un hombre se subió a una de las vallas mientras otros las jalaban. En medio del caos se escuchaban gritos de “¡Alerta!” y otros de “¡No violencia!” de parte de los presentes.

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Tras varios minutos de confrontación, que dejaron algunas vallas regadas por el Zócalo y personal de seguridad en el punto, los manifestantes fueron atendidos por personal de la Secretaría de Gobierno.

La Secretaría de Gobierno de la CDMX, emitió una tarjeta informativa, donde la principal demanda de la movilización fue “el establecimiento de una mesa de trabajo para atender temas relacionados con vivienda”. | Foto: Especial.
La Secretaría de Gobierno de la CDMX, emitió una tarjeta informativa, donde la principal demanda de la movilización fue “el establecimiento de una mesa de trabajo para atender temas relacionados con vivienda”. | Foto: Especial.

Acuerdan reuniones

Tras los hechos, la Secretaría de Gobierno de la CDMX (Secgob), encabezada por César Cravioto, emitió una tarjeta informativa que detalló que la principal demanda de la movilización fue “el establecimiento de una mesa de trabajo para atender temas relacionados con vivienda”.

“Cabe señalar que, en su encuentro más reciente con autoridades capitalinas, las y los integrantes de estas organizaciones ya contaban con una minuta firmada con acuerdos favorables, resultado de un proceso de diálogo del que se retiraron satisfechos”, indicó la dependencia capitalina.

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De acuerdo con la Secretaría, durante la concentración que tuvo lugar en el Zócalo, se registró un intercambio verbal entre algunos participantes y autoridades capitalinas, durante el cual también se presentaron agresiones verbales hacia funcionarios públicos; no obstante, la situación fue contenida de manera oportuna y no escaló a mayores.

Tras contener la situación, las autoridades propusieron dos encuentros de trabajo en las instalaciones del INVI y en el Edificio de Gobierno, con el objetivo de dar seguimiento puntual a las demandas de los manifestantes, quienes aceptaron dicha propuesta, precisa la tarjeta informativa.

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JACL/cr

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