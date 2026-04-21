Durante la jornada del Zócalo Ciudadano de este martes 21 de abril, se registró una confrontación y derribo de vallas por parte de integrantes del Núcleo de Solicitantes de Vivienda Movimiento sin Techo y del Campamento Camarada Celestino, quienes exigían que se les atendiera una demanda relacionada con vivienda.

La calma habitual con la que cada martes se llevan a cabo las audiencias ciudadanas se rompió cuando un grupo de personas se acercó a la carpa donde la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y miembros de su gabinete atienden solicitudes y demandas de la población, para intentar derribar las vallas metálicas que resguardaban la zona.

Entre gritos y golpes al aire, se vio a varias personas jalar las vallas de un lado a otro y soltar manotazos. Incluso un hombre se subió a una de las vallas mientras otros las jalaban. En medio del caos se escuchaban gritos de “¡Alerta!” y otros de “¡No violencia!” de parte de los presentes.

Lee también Hallan sin vida a una adolescente dentro de departamento en Iztapalapa; vecinos reportaron olores fétidos

Tras varios minutos de confrontación, que dejaron algunas vallas regadas por el Zócalo y personal de seguridad en el punto, los manifestantes fueron atendidos por personal de la Secretaría de Gobierno.

La Secretaría de Gobierno de la CDMX, emitió una tarjeta informativa, donde la principal demanda de la movilización fue “el establecimiento de una mesa de trabajo para atender temas relacionados con vivienda”. | Foto: Especial.

Acuerdan reuniones

Tras los hechos, la Secretaría de Gobierno de la CDMX (Secgob), encabezada por César Cravioto, emitió una tarjeta informativa que detalló que la principal demanda de la movilización fue “el establecimiento de una mesa de trabajo para atender temas relacionados con vivienda”.

“Cabe señalar que, en su encuentro más reciente con autoridades capitalinas, las y los integrantes de estas organizaciones ya contaban con una minuta firmada con acuerdos favorables, resultado de un proceso de diálogo del que se retiraron satisfechos”, indicó la dependencia capitalina.

Lee también Brugada inaugura Casa de las 3R en Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán; buscan coadyuvar en reducir carga de tareas de cuidados a mujeres

De acuerdo con la Secretaría, durante la concentración que tuvo lugar en el Zócalo, se registró un intercambio verbal entre algunos participantes y autoridades capitalinas, durante el cual también se presentaron agresiones verbales hacia funcionarios públicos; no obstante, la situación fue contenida de manera oportuna y no escaló a mayores.

Tras contener la situación, las autoridades propusieron dos encuentros de trabajo en las instalaciones del INVI y en el Edificio de Gobierno, con el objetivo de dar seguimiento puntual a las demandas de los manifestantes, quienes aceptaron dicha propuesta, precisa la tarjeta informativa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr