Toluca, Méx.— Para la búsqueda y localización de personas migrantes desaparecidas, la Consejería Jurídica, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México y el Equipo Argentino de Antropología Forense signaron un convenio de concertación.

El instrumento jurídico busca conjugar capacidades y esfuerzos en pro de los familiares de personas migrantes desaparecidas, cuyos restos están o puedan ser buscados, localizados e identificados, tanto en las rutas migratorias en México y Estados Unidos como en el Estado de México.

Esta colaboración implicará la intervención de expertos oficiales e independientes, la aplicación de disciplinas técnicas y forenses, así como el aprovechamiento y réplica de experiencias y conocimientos en materia de investigación, búsqueda, identificación, notificación y entrega de restos.

El documento publicado este 20 de abril en la Gaceta de Gobierno refiere que, por diversos factores, en años recientes la entidad ha registrado un aumento considerable en los casos de desaparición de personas migrantes de origen mexiquense durante su viaje a Estados Unidos.

De igual manera, personas migrantes de diversas nacionalidades han desaparecido en el Estado de México, por lo que resultaba necesario suscribir instrumentos internacionales para el procesamiento, intercambio y cruce de información forense.

Se especifica que el Convenio de Concertación tendrá una vigencia de dos años y podrá renovarse.