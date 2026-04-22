Ecatepec, Méx.- La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, encabezó la jornada de “Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas”, iniciativa impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene como propósito atender las causas que generar la inseguridad.

El gobierno de Ecatepec se sumó a la campaña con una jornada de limpieza, reforestación y pinta de 200 murales, actividades realizadas en la Avenida Ignacio Pichardo Pagaza, donde los tres órdenes de gobierno construyen un Sendero Seguro.

La jornada se realizó como parte del programa del Mundial Social, que busca que la Copa Mundial FIFA 2026 no se limite a las sedes oficiales: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sino que llegue a los 32 estados del país, indicó Cisneros Coss.

El gobierno de Ecatepec se sumó a la campaña con una jornada de limpieza, reforestación y pinta de 200 murales. Foto: Especial

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“Que sepa nuestra Presidenta que todas las iniciativas que tienen que ver con atención a las causas desde aquí las estamos impulsando, replicando, multiplicando en muchos espacios”, dijo Azucena Cisneros.

En el marco del Día Internacional de la Tierra, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss encabezó la jornada en la cual participaron alrededor de 800 trabajadores y encabezó la que reconoció el impulso histórico e inédito de Sheinbaum Pardo a Ecatepec, que ha permitido tener resultados en materia de infraestructura hidráulica, pavimentación, alumbrado público y seguridad.

Tras agradecer a vecinos por permitir llenar que sus casas fueran pintadas y con ello cambiar la imagen urbana del lugar, la alcaldesa de Ecatepec observó la manera en la que jóvenes artistas pintaron murales con temas de la Copa Mundial FIFA 2026 y subrayó “¡De Ecatepec para el mundo! Aqui somos pamboleros, no futboleros, pamboleros”.

Tras agradecer a vecinos por permitir llenar que sus casas fueran pintadas y con ello cambiar la imagen urbana, la alcaldesa observó la manera en la que jóvenes artistas pintaron murales con temas del Mundial. Foto: Especial

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En el camellón pintaban el mensaje “Ecatepec Pambolero”, al tiempo que trabajadores cultivaban diferentes especies de árboles y plantas, tales como jacarandas y suculentas, entre otras especies traídas del vivero municipal. “Lo hacemos en esta temporada porque ya van a empezar las lluvias”.

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