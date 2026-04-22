Más Información

EU pide a Sheinbaum empatía por agentes fallecidos; "valdría la pena, considerando todo lo que hacemos", dice vocera

EU pide a Sheinbaum empatía por agentes fallecidos; "valdría la pena, considerando todo lo que hacemos", dice vocera

Teotihuacán reabre sus puertas tras ataque; instalan operativo con elementos de GN, Policía Auxiliar y custodios del INAH

Teotihuacán reabre sus puertas tras ataque; instalan operativo con elementos de GN, Policía Auxiliar y custodios del INAH

Agentes de EU nunca han participado en ninguna acción federal en campo: Harfuch; mañana, reunión Sheinbaum-Maru, dice

Agentes de EU nunca han participado en ninguna acción federal en campo: Harfuch; mañana, reunión Sheinbaum-Maru, dice

"Ya la buscaré para plantearle mi decisión", dice Luisa Alcalde sobre invitación de Sheinbaum; "me siento muy honrada", expresa

"Ya la buscaré para plantearle mi decisión", dice Luisa Alcalde sobre invitación de Sheinbaum; "me siento muy honrada", expresa

Nuevos consejeros electorales del INE rinden protesta; "no somos enemigos del gobierno, partidos políticos o empresarios", señalan

Nuevos consejeros electorales del INE rinden protesta; "no somos enemigos del gobierno, partidos políticos o empresarios", señalan

Desmantelan red de huachicol con operación en Hidalgo y Edomex; extraía hasta millón y medio de litros de hidrocarburo, revela Harfuch

Desmantelan red de huachicol con operación en Hidalgo y Edomex; extraía hasta millón y medio de litros de hidrocarburo, revela Harfuch

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México () estimó que la celebración del Día del Niño generará una aproximada de 5 mil 671 millones de pesos en la capital del país, consolidándose como una de las fechas con mayor dinamismo para el comercio y los servicios.

Se prevé la , en los que laboran alrededor de 272 mil personas, principalmente en giros como supermercados, , restaurantes, cines, teatros, tiendas departamentales y dulcerías, negocios que tradicionalmente registran un incremento en la demanda durante esta celebración.

El presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz, destacó que este tipo de fechas no sólo fortalecen el tejido social, sino que también impulsan la actividad económica en la ciudad:

Lee también

De acuerdo con la Coparemex, las jugueterías, restaurantes y cines, serán algunos de los establecimientos más beneficiados. Foto: X @SEDEMA_CDMX/ ARCHIVO EL UNIVERSAL
De acuerdo con la Coparemex, las jugueterías, restaurantes y cines, serán algunos de los establecimientos más beneficiados. Foto: X @SEDEMA_CDMX/ ARCHIVO EL UNIVERSAL

“Celebraciones como el Día del Niño reflejan cómo el consumo en negocios formales genera oportunidades, empleo y bienestar para miles de familias. Apostar por el comercio local es apostar por el desarrollo económico de la Ciudad de México”, indicó.

Subrayó que en la capital habitan más de 1.6 millones de niñas y niños de entre 0 y 14 años, lo que representa el 22% de la población. Esta cifra refleja el peso demográfico de este grupo y la necesidad de impulsar acciones que fortalezcan su bienestar, acceso a servicios y oportunidades de desarrollo en distintos ámbitos.

Asimismo, Coparmex CDMX recomienda a la ciudadanía planificar sus compras y privilegiar el consumo en establecimientos formales, contribuyendo así al fortalecimiento de la economía local y al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]