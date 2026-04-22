La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) estimó que la celebración del Día del Niño generará una derrama económica aproximada de 5 mil 671 millones de pesos en la capital del país, consolidándose como una de las fechas con mayor dinamismo para el comercio y los servicios.

Se prevé la participación de más de 42 mil establecimientos, en los que laboran alrededor de 272 mil personas, principalmente en giros como supermercados, jugueterías, restaurantes, cines, teatros, tiendas departamentales y dulcerías, negocios que tradicionalmente registran un incremento en la demanda durante esta celebración.

El presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz, destacó que este tipo de fechas no sólo fortalecen el tejido social, sino que también impulsan la actividad económica en la ciudad:

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De acuerdo con la Coparemex, las jugueterías, restaurantes y cines, serán algunos de los establecimientos más beneficiados. Foto: X @SEDEMA_CDMX/ ARCHIVO EL UNIVERSAL

“Celebraciones como el Día del Niño reflejan cómo el consumo en negocios formales genera oportunidades, empleo y bienestar para miles de familias. Apostar por el comercio local es apostar por el desarrollo económico de la Ciudad de México”, indicó.

Subrayó que en la capital habitan más de 1.6 millones de niñas y niños de entre 0 y 14 años, lo que representa el 22% de la población. Esta cifra refleja el peso demográfico de este grupo y la necesidad de impulsar acciones que fortalezcan su bienestar, acceso a servicios y oportunidades de desarrollo en distintos ámbitos.

Asimismo, Coparmex CDMX recomienda a la ciudadanía planificar sus compras y privilegiar el consumo en establecimientos formales, contribuyendo así al fortalecimiento de la economía local y al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

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