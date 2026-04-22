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Con motivo del Día de la Niña y el Niño, la alcaldía Venustiano Carranza, llevará a cabo el festival Nanolandia 2026 en el Estadio de Beisbol Fray Nano, con actividades recreativas como albercas, toboganes, gotcha, inflables, brincolines, simuladores de futbol, cañones de espuma y presentaciones de elencos infantiles

El evento tendrá lugar este sábado 25 de abril, a partir de las 10:00 de la mañana y estará abierto al público de forma gratuita hasta las 18:00 horas.

En un comunicado, la demarcación encabezada por Evelyn Parra, aseguró que se buscará garantizar que todas las familias que asistan vivan una experiencia integral, por lo que se entregará box lunch e hidratación sin costo, para que nadie se quede sin ser parte de la celebración.

La edil invitó a las y los vecinos a no perderse lo que se perfila como la actividad infantil “más importante de la Ciudad de México”, y recordó que en su edición del año anterior, Nanolandia 2025 logró reunir a más de 20 mil asistentes, cifra que se buscará igualar o superar este año.

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