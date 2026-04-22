Más Información

Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica; Esthela Damián participará en Guerrero, anuncia

Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica; Esthela Damián participará en Guerrero, anuncia

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería; nota de archivo EL UNIVERSAL

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería; nota de archivo EL UNIVERSAL

Sheinbaum pide a Chihuahua y EU explicar operación de agentes en territorio mexicano; "no es menor lo que sucedió", condena

Sheinbaum pide a Chihuahua y EU explicar operación de agentes en territorio mexicano; "no es menor lo que sucedió", condena

Andy se reactiva y va por Coahuila; Luisa María Alcalde hace maletas

Andy se reactiva y va por Coahuila; Luisa María Alcalde hace maletas

Teotihuacán, un ataque para ser visto; expertos en seguridad hablan de consecuencias sobre rehenes extranjeros apuntados con un arma

Teotihuacán, un ataque para ser visto; expertos en seguridad hablan de consecuencias sobre rehenes extranjeros apuntados con un arma

Tras controversia por la CIA, Maru Campos pide reunión con Sheinbaum; fiscalía alista informe detallado, dice

Tras controversia por la CIA, Maru Campos pide reunión con Sheinbaum; fiscalía alista informe detallado, dice

Toluca, Méx. – Para proteger la atención, salud, bienestar y seguridad digital de la infancia, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 62 Legislatura inició el análisis para regular el uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos en escuelas de preescolar, primaria y secundaria.

Para ello se propone una reforma al artículo 61 Bis de la para establecer que el uso de de educación básica se limitará exclusivamente a fines pedagógicos o en caso de emergencia.

Especifica que la autoridad educativa estatal deberá expedir lineamientos, protocolos, guías o manuales que contemplen: delimitar la utilización de los dispositivos; determinar tiempos y espacios específicos distintos al aula en donde se permita su uso para fines recreativos o de comunicación personal; promover el uso seguro y responsable de la tecnología con especial énfasis en la prevención de ciberacoso, grooming y contenidos inapropiados; y fomentar la participación corresponsable de madres y padres de familia y tutores.

Lee también

“Hay necesidad de fortalecer los elementos que nos permitan elevar el nivel educativo y regular el uso de los dispositivos que hoy son causa de distracción y de modelos que producen enfermedades relacionadas con la como ansiedad, depresión y tendencias suicidas”, señaló la diputada presentante de la iniciativa, Paola Jiménez Hernández.

Ante autoridades de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la legisladora Nelly Rivera Sánchez resaltó que la medida no busca prohibir la tecnología, sino controlar su uso con responsabilidad y sentido humano.

En tanto, las autoridades educativas calificaron la iniciativa como oportuna, necesaria e indispensable para fortalecer la educación.

La iniciativa justifica que, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el teléfono celular es el dispositivo más utilizado por niñas y niños para acceder a internet en un 78%, y que el 68% de los menores declararon consumir contenidos audiovisuales por internet, siendo y TikTok las plataformas más utilizadas; sin embargo, por lo que respecta a la violencia digital, el reporta que uno de cada cuatro adolescentes usuarios de internet ha sido víctima de .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]