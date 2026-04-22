Toluca, Méx. – Para proteger la atención, salud, bienestar y seguridad digital de la infancia, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 62 Legislatura inició el análisis para regular el uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos en escuelas de preescolar, primaria y secundaria.

Para ello se propone una reforma al artículo 61 Bis de la Ley de Educación del Estado de México para establecer que el uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica se limitará exclusivamente a fines pedagógicos o en caso de emergencia.

Especifica que la autoridad educativa estatal deberá expedir lineamientos, protocolos, guías o manuales que contemplen: delimitar la utilización de los dispositivos; determinar tiempos y espacios específicos distintos al aula en donde se permita su uso para fines recreativos o de comunicación personal; promover el uso seguro y responsable de la tecnología con especial énfasis en la prevención de ciberacoso, grooming y contenidos inapropiados; y fomentar la participación corresponsable de madres y padres de familia y tutores.

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“Hay necesidad de fortalecer los elementos que nos permitan elevar el nivel educativo y regular el uso de los dispositivos que hoy son causa de distracción y de modelos que producen enfermedades relacionadas con la salud mental como ansiedad, depresión y tendencias suicidas”, señaló la diputada presentante de la iniciativa, Paola Jiménez Hernández.

Ante autoridades de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la legisladora Nelly Rivera Sánchez resaltó que la medida no busca prohibir la tecnología, sino controlar su uso con responsabilidad y sentido humano.

En tanto, las autoridades educativas calificaron la iniciativa como oportuna, necesaria e indispensable para fortalecer la educación.

La iniciativa justifica que, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el teléfono celular es el dispositivo más utilizado por niñas y niños para acceder a internet en un 78%, y que el 68% de los menores declararon consumir contenidos audiovisuales por internet, siendo YouTube y TikTok las plataformas más utilizadas; sin embargo, por lo que respecta a la violencia digital, el INEGI reporta que uno de cada cuatro adolescentes usuarios de internet ha sido víctima de ciberacoso.

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