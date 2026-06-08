Lima.— Los peruanos se mantenían en vilo tras la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales donde la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez disputaban voto por voto.

Con 55% de las actas escrutadas, Fujimori tenía 52.7% de votos, contra 47.3% de Sánchez. La cifra, difundida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), era insuficiente, hasta el cierre de esta edición, para mostrar una tendencia irreversible. Las proyecciones de las empresas Ipsos y Datum también hablaban de un empate técnico. La muestra de Ipsos otorgaba 50.3% a Sánchez, contra 49.7% de Fujimori, mientras la de Datum Internacional señaló que Sánchez recibió un 50.14% y Fujimori, un 49.86%.

Los votos escrutados pertenecían en su mayoría a la capital, Lima, y otros centros urbanos del país, donde Fujimori era favorita. Pero Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse. Por ello, las autoridades hicieron un llamado a guardar la calma y ser pacientes.

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La jornada, a la que estaban convocados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril, plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude. “El resultado expresa la división del país, pero (...) revela que no hay actores políticos hegemónicos”, dijo a AFP el politólogo Paulo Vilca. El ganador, sea quien sea, “tendrá a la mitad del país en contra”, agregó.

Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022, visitó a su mentor ayer en el penal de Barbadillo, mientras esperaba resultados. “Hay un empate estadístico, está clarísimo. Nadie puede decir ‘ya gané’”, dijo Sánchez al conocerse los primeros resultados.

“Estamos en condiciones del respeto irrestricto de los resultados oficiales (...), queremos con mucho entusiasmo, con mucha esperanza, que llegue ahora el momento de la defensa del voto de los pueblos profundos, los pueblos rurales y de todos peruanos”.

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Fujimori auguró “días largos para conocer al ganador” y anticipó que respetará resultados.

Su partido, Fuerza Popular, llamó a esperar en calma. “El proceso electoral todavía no ha terminado, continúa; este es el momento en que entran a tallar nuestros personeros (delegados) y la defensa de cada voto”, sostuvo el candidato a primer vicepresidente por Fuerza Popular, Luis Galarreta.

Keiko prometió “orden” y prosperidad, y advirtió del peligro del “comunismo” que, acusó, representa Sánchez. “Voté por Keiko porque representa estabilidad”, declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años. Sánchez moderó su discurso de “cambio radical”, se distanció de los ultranacionalistas y dijo a AFP que quiere una relación “respetuosa” con Washington.

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“Necesitamos un cambio. Es importante el equilibrio de poderes”, afirmó Juan Salas, comerciante. El izquierdista acusa a Fujimori de ser parte de la “dictadura” del poderoso Congreso —donde ella tiene gran influencia— que derriba presidentes.

Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana tendría inmunidad, aunque sería vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha. El futuro presidente “tendrá una débil legitimidad” y, sin mayoría legislativa, el reto será “construir una coalición para gobernar”, agregó Vilca.

Quienes se oponen a Fujimori la relacionan con la herencia autoritaria y de corrupción del gobierno de su padre Alberto Fujimori (1990-2000), mientras los cuestionamientos a Sánchez apuntan al temor de su alianza con Castillo, percibido como corrupto y caótico. El ganador sustituirá, a partir del 28 de julio, al mandatario interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

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Fitch Ratings advirtió que, “independientemente de quién gane”, los problemas de gobernabilidad de Perú y la composición del Congreso bicameral, en el que ningún partido tiene mayoría, “limitarán la capacidad del próximo gobierno” para impulsar reformas claves.

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cdm