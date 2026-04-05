Más Información

Segob reitera que no existe razón del paro de transportistas y agricultores; asegura atender cualquier manifestación

Segob reitera que no existe razón del paro de transportistas y agricultores; asegura atender cualquier manifestación

Chivas vs Pumas EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 13 | Clausura 2026

Chivas vs Pumas EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 13 | Clausura 2026

Concamin llama al diálogo ante bloqueos de transportistas; pide no afectar el libre tránsito ni el abasto de mercancía

Concamin llama al diálogo ante bloqueos de transportistas; pide no afectar el libre tránsito ni el abasto de mercancía

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

"Aunque a algunos no les guste"; Sheinbaum comparte video con alta afluencia en el AIFA durante Semana Santa

"Aunque a algunos no les guste"; Sheinbaum comparte video con alta afluencia en el AIFA durante Semana Santa

Con "anticoncierto", familiares de Miguel Ángel Rojas exigen judicializar caso Axe Ceremonia; "se privilegió el dinero antes que la vida"

Con "anticoncierto", familiares de Miguel Ángel Rojas exigen judicializar caso Axe Ceremonia; "se privilegió el dinero antes que la vida"

.– Publicar información que afectó la dignidad personal de una persona le costó a Irlanda Yasmín “D” recibir una sentencia de 11 meses de prisión por el delito de ciberacoso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que un órgano jurisdiccional, con base en los datos de prueba presentados por la agente del, dictó dicha sentencia.

Según la información oficial, los hechos ocurrieron el 15 de febrero del 2023, aproximadamente a las 10:40 horas, en la escuela primaria “Leyes de Reforma”, ubicada en la zona centro del municipio de Llera, Tamaulipas.

Lee también

La hoy sentenciada realizó publicaciones por Internet a través de una, donde difundió información y una fotografía de la víctima acompañada de sus menores hijos, afectando su dignidad personal, así como su paz y tranquilidad.

Derivado de la solidez de los elementos presentados por la representación social, el órgano jurisdiccional impuso además el pago de 5 mil 657 pesos como multa, la suspensión de sus derechos políticos y una amonestación para evitar la reincidencia en este tipo de conductas, así como la reparación del daño correspondiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]