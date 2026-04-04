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Ciudad Victoria.- Luego de acudir a una audiencia al Centro Integral de Justicia (CIJ), el exelemento de , José Arturo “A”, en esta capital generándose una intensa movilización en la zona Norte de .

Reportes extraoficiales indican que se trata de un exintegrante del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), de la extinta Fuerza Tamaulipas, quien es procesado por y delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas, dentro de la carpeta procesal 0023/2021.

Después de una audiencia inicial en el CIJ, que se prolongó por más de 10 horas, José Arturo “A” habría logrado escapar.

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Sobre los hechos, la Vocería de Seguridad Tamaulipas informó en su página oficial que las autoridades de seguridad activaron recorridos de patrullaje y vigilancia en el ejido Guadalupe Victoria y colonias aledañas, en Ciudad Victoria, “derivados de la búsqueda de una persona privada de la libertad”.

“Las acciones se realizan de manera coordinada con el objetivo de localizar a la persona y garantizar la seguridad de la población en la zona”, mencionó el comunicado.

Ante la escapatoria del presunto ex GOPE trascendió que dos elementos de la Guardia Estatal fueron detenidos, mientras que José Arturo “A” sigue prófugo y buscado por todas las corporaciones de seguridad.

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