Este domingo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la ciclovía la Gran Tenochtitlán y dejó claro que “Calzada de Tlalpan es de todos”.

Al pronunciar un pequeño discurso en el Zócalo capitalino, antes de dar el banderazo de salida a una gran rodada ciclista, la mandataria precisó que la construcción de ciclovías no es fácil, y ha provocado muchas resistencias, pero dijo que esa es la lucha y esa es la transformación de mentalidad que quieren.

“Hoy inauguramos la ciclovía y decimos que la Calzada de Tlalpan es de todas y de todos, y además con lo que estamos haciendo en Tlalpan, la Calzada se convierte en la única calzada multimodal, eso significa que estamos haciendo obra para los peatones, para el paseo de los peatones. Transformamos todas las banquetas de los 34 kilómetros de Tlalpan, y además esta Calzada de Tlalpan tiene Metro, tiene hoy la ciclovía, pero también tiene el uso de automóvil. Es la calzada más diversa en la movilidad”, apuntó.

Ciclistas forman figura de una bicicleta en la plancha del Zócalo capitalino al inaugurar la ciclovía La Gran Tenochtitlán. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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Brugada Molina sostuvo que usar la bicicleta es un acto profundamente revolucionario en una Ciudad que durante décadas se diseñó sólo para el automóvil.

Destacó que subirse a una bicicleta es y representa una ruptura con ese modelo de Ciudad automóvil, y una forma de rebeldía cotidiana que recupera el derecho a la Ciudad.

Añadió que cada trayecto de bicicleta es una manera de resistir la desigualdad en el uso del espacio público y de afirmar otra forma de vivir la Ciudad más humana y más justa.

Inauguración de la ciclovía La Gran Tenochtitlán a la que acudieron cientos de ciclistas / Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Subrayó que la bicicleta es el vehículo más democrático, pues lo puede usar quien sea: una niña, un niño, jóvenes, mayores, etcétera. “Hoy nos toca dar el siguiente paso, nos toca hacer la Ciudad más democrática, la ciudad a través de obras y servicios que garanticen el derecho a la movilidad a todas y todos”.

CDMX entrega 30 kilómetros de ciclovía

El secretario de Obras, Raúl Basulto, detalló que este domingo se entregaron alrededor de 30 kilómetros de ciclovía, “prácticamente podemos decir que desde el Metro Chabacano hasta Renato Leduc y de regreso y vamos a estar en los próximos días haciendo la conclusión”.

Expuso que se confinó la ciclovía con elementos más seguros y restrictivos para darle más seguridad a los ciclistas; también se construyeron más de 20 mil 853 metros lineales de guarnición tipo jardinera que permitirá resguardar a quien la usa. Asimismo, precisó que se aplicaron 43 mil metros lineales de balizamiento.

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Ciclistas sobre la nueva ciclovía La Gran Tenochtitlán. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

De igual forma, el secretario expuso que se atendieron 64 espacios de ascenso y descenso de usuarios del transporte público para que puedan convivir con la ciclovía. Asimismo, se colocaron 213 conjuntos de señalética, 557 accesorios hidráulicos fueron renivelados, se repavimentaron más de 40 mil metros cuadrados, se colocaron 338 confibicis, cinco mil 299 catalizadores viales y 37 dovelas de concreto.

“En la noche se podrá disfrutar de una ciclovía nocturna porque estaría iluminada a través del camino seguro : más de cinco mil nuevas luminarias fueron colocadas a lo largo de estos 30 kilómetros, así que estamos entregando formalmente esta ciclovía, aprovéchenla, disfrútenla porque prácticamente vamos a estar rodando todos los días y vamos a estar muy al pendiente de que esto suceda”, indicó.

Tras los discursos, comenzó la gran redada ciclista por el nuevo trazo de Calzada de Tlalpan.

Trabajadoras sexuales se manifiestan contra ciclovía La Gran Tenochtitlán

Trabajadoras sexuales se manifestaron de manera pacífica a la altura del Metro Chabacano en contra de la ciclovía sobre Calzada de Tlalpan.

Con algunas pancartas y un megáfono señalaron que este proyecto estuvo mal diseñado, que han sido desplazadas y ya no pueden trabajar, pero dejaron en claro que jamas agredirán a los ciclistas.

Trabajadoras sexuales en Tlalpan se manifiestan por la nueva ciclovía La Gran Tenochtitlán / Foto: Especial

“Estamos en contra de la ciclovía porque está mal planeada, porque ha vulnerado nuestros derechos, más no de los ciclistas. Nosotros como trabajadores sexuales jamás vamos a agredir a un ciclista”, precisó una de las manifestantes.

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Asimismo, indicó que las autoridades capitalinas los han despojado de su fuente de trabajo, por lo que exigen una reparación del daño. “Exigimos una reparación del daño digna a cada una de las compañeras trabajadoras sexuales independientes de la calzada, especialmente a San Antonio Abad y Chabacano porque han sido la maree más afectada”.

El subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, acudió al sitio para dialogar con las manifestantes.

Como precaución, policías capitalinos acudieron al punto con escudos para permitir la libre circulación de ciclistas.

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