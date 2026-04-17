El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que 20 perros rescatados de sus instalaciones participarán en el próximo PETFEST 2026.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que el próximo sábado 23 de mayo se realizará la “Adopción Selectiva” a las 19:30 horas en el Campo Marte.

Durante la jornada participará el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro, encargado del resguardo y la atención médica de los perros localizados en la red.

En la dinámica, 20 canes interactuarán con 30 personas previamente seleccionadas, quienes podrán acercarse libremente para generar una mayor conexión.

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En esta dinámica 20 perros rescatados del Metro interactuarán en un entorno controlado con 30 personas. Durante la sesión, los animales podrán desplazarse libremente y acercarse a quienes generen mayor conexión, favoreciendo una elección basada en la afinidad emocional. pic.twitter.com/CSigpEzq2B — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 17, 2026

El CTC realizará el proceso de selección de los participantes bajo criterios de responsabilidad y compromiso para el desarrollo de los canes.

La jornada incluirá actividades que buscan fortalecer los procesos de adopción con sesiones de convivencia, interacción emocional, integración y un seguimiento posterior de cada caso.

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