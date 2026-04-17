Más Información
Feminicidio Edith Guadalupe: Fiscalía tiene identificado a un probable responsable; Bertha Alcalde anuncia consecuencias para funcionarios
Familiares de Edith Guadalupe encabezaron búsqueda que llevó al hallazgo de su cuerpo; acusan omisiones de Fiscalía de CDMX
Trump promete “nuevo amanecer” para Cuba; Díaz-Canel advierte resistencia ante posible acción militar de EU
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que 20 perros rescatados de sus instalaciones participarán en el próximo PETFEST 2026.
A través de un comunicado, la dependencia detalló que el próximo sábado 23 de mayo se realizará la “Adopción Selectiva” a las 19:30 horas en el Campo Marte.
Durante la jornada participará el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro, encargado del resguardo y la atención médica de los perros localizados en la red.
En la dinámica, 20 canes interactuarán con 30 personas previamente seleccionadas, quienes podrán acercarse libremente para generar una mayor conexión.
Lee también Gobierno de Ecatepec rehabilita avenida R1; no recibía mantenimiento desde hace 35 años, destaca alcaldesa
El CTC realizará el proceso de selección de los participantes bajo criterios de responsabilidad y compromiso para el desarrollo de los canes.
La jornada incluirá actividades que buscan fortalecer los procesos de adopción con sesiones de convivencia, interacción emocional, integración y un seguimiento posterior de cada caso.
Caso Edith Guadalupe: Fiscalía tiene identificado a un probable responsable; Bertha Alcalde anuncia consecuencias para funcionarios
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
jecg/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]