Tras las recientes afectaciones en distintas líneas del Metro, le jefa de Gobierno, Clara Brugada reconoció que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) no necesita solo mantenimiento, sino una renovación total que sea línea por línea.

“Nuestro Metro tiene más de 50 años. No necesita solo mantenimiento, necesita renovación total, línea por línea”, dijo.

Reconoció que “sí, tiene fallas”, como cualquier otro metro del mundo, pero aseguró que se invierte “como nunca antes”.

Al encabezar la entrega de apoyos del programa Ingreso Ciudadano Universal (UCI) en la Utopía Mixhuca, la mandataria afirmó que pasando el Mundial de 2026 se renovará “por completo” toda la línea para que no tenga fallas.

Lee también Tras balacera en colonia Anáhuac, SSC CDMX realiza cateos en tres domicilios; aseguran droga y más de mil cigarros de marihuana

“Pasando el Mundial vamos a renovar la Línea 3 del Metro, renovarla por completo, para que no tenga fallas y para que entreguemos prácticamente un Metro nuevo en la Línea 3”, dijo.

Por otro lado, recordó que entre 2025 y el año en curso, su administración a destinado casi 50 millones de pesos en este medio de transporte, al que calificó como “el corazón de la movilidad de esta ciudad”; además, señaló que tiene fallas como cualquier otro, pero se está invirtiendo “como nunca antes”.

Asimismo, Brugada Molina reiteró que su administración no aumentará el costo del boleto de este medio de transporte, pues afirmó que el de la CDMX es el Metro “más barato del mundo” ya que cuenta con un subsidio de 13 a 5 pesos.

“Consideramos que este transporte es el transporte más importante de la ciudad. De hecho, quiero recordarles que cada boleto, cada viaje del Metro, al Gobierno de la ciudad le cuesta 13 pesos y decidimos que al pueblo le cueste 5 pesos. Es decir, hay un subsidio para transportarse en el Metro. Un subsidio de 5 a 13 pesos, por cada viaje. Somos, tenemos el Metro más barato del mundo. El más barato del mundo”, dijo.

Lee también Así estará el clima en CDMX este sábado 18 de abril durante el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo; te damos todos los detalles

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr