La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que su administración no aumentará el costo del boleto del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

A unos días de las afectaciones al servicio ocasionado por el paro escalonado de trabajadores del Sindicato y fallas en diversas líneas, la mandataria afirmó que el de la CDMX es el Metro “más barato del mundo” pues cuenta con un subsidio de 13 a 5 pesos.

“Consideramos que este transporte es el transporte más importante de la ciudad. De hecho, quiero recordarles que cada boleto, cada viaje del Metro, al Gobierno de la ciudad le cuesta 13 pesos y decidimos que al pueblo le cueste 5 pesos. Es decir, hay un subsidio para transportarse en el Metro. Un subsidio de 5 a 13 pesos, por cada viaje. Somos, tenemos el Metro más barato del mundo. El más barato del mundo”, dijo.

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La jefa de Gobierno de la CDMX aseguró que el Metro de la capital del país es el “más barato del mundo” pues cuenta con un subsidio. (Foto: especial)

De esta forma, la jefa de Gobierno aseguró que este subsidio seguirá así y se comprometió a no aumentar la tarifa del Metro.

“Va a seguir siendo así, no vamos a aumentar la tarifa del Metro, no vamos a aumentar la tarifa del Metro porque sabemos que sería un golpe directo al estómago de las familias trabajadoras”, señaló.

Al encabezar la entrega de apoyos sociales del programa Ingreso Ciudadano Universal (UCI), Brugada Molina resaltó que, a pesar de este subsidio, su administración seguirá invirtiendo miles de millones de pesos al Metro para beneficio del pueblo.

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