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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 16 de abril se tiene previsto que la Alianza por un Futuro Mejor se manifieste a las 10 horas en la sede de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, en la colonia Álamos. Exigen el pago de sentencias de las demandas de integración de prestaciones e incremento en las pensiones y los pagos retroactivos.
Grupo de Acción Revolucionaria
El Grupo de Acción Revolucionaria llevará a cabo a las 10 horas, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el tianguis La Dignidad Estudiantil no Negocia, con la finalidad de exigir comedores subsidiados y alimentación digna y accesible.
Mercaditas Autónomas Momoxcas
Las Mercaditas Autónomas Momoxcas se reunirán a las 9 horas en la sede de la alcaldía Milpa Alta. Llevarán a cabo la Mercadita Feminista como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses; buscan visibilizar y erradicar las desigualdades que afectan a este sector de la población.
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Comité de Apoyo a Palestina Libre
El Comité de Apoyo a Palestina Libre de la Facultad de Ciencias de la UNAM llevará a cabo el acopio de víveres para Cuba, a las 11 horas, en las instalaciones de la facultad, en Ciudad Universitaria.
Hijas de la Cannabis
La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.
El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la alcaldía Iztacalco. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley.
Asamblea Interuniversitaria
La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina realizará brigadeo a las 10 horas, en la estación del metro Copilco. Buscan difundir las repercusiones que ha traído la guerra en Medio Oriente para recolectar firmas a fin de que México rompa relaciones diplomáticas con Israel.
La Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México se reunirá a las 18 horas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la colonia Xoco. Llevarán a cabo la asamblea para organizar y coordinar la resistencia en contra de las afectaciones que ha traído la realización de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en México y el imperialismo norteamericano, así como en solidaridad con los pueblos de Palestina, Venezuela y Cuba.
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Grupo Radio Rabiosa
El Grupo Radio Rabiosa realizará a las 12:30 horas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el evento No es Utopía es Alegre Rebeldía, en el que tendrán micrófono abierto y diversas actividades artísticas en solidaridad con el pueblo palestino.
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mahc
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