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La Policía de la Ciudad de México, junto con elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), capturaron a Marcos "N" y a Verónica Nayeli "N", señalados como presunto copartícipe e integrante de una banda, que el pasado 13 de febrero robaron una casa en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, vestidos como trabajadores de limpia.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), derivado del robo a casa habitación, se ubicó un inmueble en calles de la alcaldía Iztacalco presuntamente usado para almacenar y vender droga, por lo que se implementaron trabajos de investigación en la zona.
Luego de recabar los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de cateo para registrar el inmueble.
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Elementos de la SSC y de la FGJ, con apoyo de instancias del Gobierno federal, catearon el predio en la colonia Cuchilla Agrícola Oriental, donde se detuvo al hombre de 26 años de edad y a la mujer de 25 años.
El cateo fue realizado a las 4 de la mañana de este jueves, por lo que la pareja fue detenida en ropa de dormir.
Además, se aseguraron 111 dosis de metanfetamina, 343 de cocaína y 140 de marihuana.
Los detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica, mientras que el inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial.
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La SSC señaló que Marcos "N" y Verónica Nayeli "N" al parecer forman parte de una célula delictiva dedicada al robo a casa habitación y al narcomenudeo que opera en Iztacalco.
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