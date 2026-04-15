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San Cristóbal de las Casas, Chis. - Soldados de la 36 Zona Militar, elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, detuvieron a un hombre que transportaba en el doble fondo de un vehículo, en el municipio de Tapachula, 202 paquetes de , con un peso aproximado a los 202 kilogramos.

La informó que durante un operativo, los soldados, elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal y Municipal interceptaron al conductor de una camioneta Jeep tipo Patriot 4x2, de color rojo, modelo 2009, pero al realizarle una inspección de la unidad, hallaron los 202 paquetes de cocaína ocultos en un doble fondo que se ubicaba debajo de los asientos del vehículo.

Los paquetes de cocaína se encontraban ocultos en un doble fondo que se ubicaba debajo de los asientos del vehículo. Foto: Especial
Los paquetes de cocaína se encontraban ocultos en un doble fondo que se ubicaba debajo de los asientos del vehículo. Foto: Especial

Los soldados procedieron a detener al conductor de la unidad, que se identificó como Gerardo “N”, pero no se informó su lugar de origen, ni edad, quedó a disposición del Ministerio Público, que en las próximas horas definirá su situación jurídica.

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El Ejército y Guardia Nacional montaron un operativo, para trasladar el vehículo con la droga hacia el Ministerio Público.

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