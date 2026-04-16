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Un perdió la vida luego de un incendio registrado en un departamento de la colonia El Sifón, en la alcaldía Iztapalapa, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia durante las primeras horas de este día.

El siniestro ocurrió en el segundo piso de un edificio habitacional ubicado en el cruce de las calles Auditores y Físicos, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia al percatarse de una densa columna de humo que salía del inmueble.

Elementos del y personal de acudieron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otros departamentos del edificio.

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Después de varios minutos de labores, los rescatistas lograron controlar el incendio y, al ingresar a la vivienda afectada, localizaron sin vida a un hombre de aproximadamente 95 años de edad, quien se encontraba al interior del inmueble al momento del siniestro.

Incendio en Iztapalapa. Foto: especial
Incendio en Iztapalapa. Foto: especial

La zona fue acordonada por policías capitalinos mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo más personas lesionadas derivado de este hecho.

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