Alrededor de 4 mil brigadistas y bomberos se encuentran listos para combatir los incendios forestales y proteger las 88 mil hectáreas de suelo de conservación que hay en la Ciudad de México, durante esta temporada de estiaje y de aumento de las temperaturas.

Al encabezar el arranque de la campaña de este 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, apuntó que este año se tiene la meta de reducir en un 10% la afectación por incendios en la capital.

“En esta temporada, que las temperaturas aumentan, hay (un) incremento en el riesgo de incendios, y por eso tenemos que estar preparados: defender de los incendios, es defender la tierra, es defender la producción, es defender el bosque, es defender lo verde”, dijo.

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Precisó que la CDMX cuenta con 2 mil 370 brigadistas, así como mil 600 bomberos, dedicados especialmente a combatir incendios en zonas de conservación.

"Estamos hablando de 4 mil combatientes de incendios que tenemos en la ciudad, para atender todas las hectáreas que hay que estar cuidando”, indicó.

En Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico, la mandataria dio a conocer que este año ya se han combatido 107 incendios forestales y 68 conatos en suelo de conservación; también se han atendido 25 incendios en áreas naturales protegidas, con una afectación de 40 hectáreas; y advirtió que Tlalpan y Milpa Alta es donde se deben “concentrar esfuerzos”, debido a que en estos territorios se concentra el 72% de los incendios.

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