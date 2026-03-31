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Alrededor de 4 mil brigadistas y bomberos se encuentran listos para combatir los y proteger las 88 mil hectáreas de suelo de conservación que hay en la , durante esta temporada de estiaje y de aumento de las temperaturas.

Al encabezar el arranque de la campaña de este 2026, la jefa de Gobierno, , apuntó que este año se tiene la meta de reducir en un 10% la afectación por incendios en la capital.

“En esta temporada, que las temperaturas aumentan, hay (un) incremento en el riesgo de incendios, y por eso tenemos que estar preparados: defender de los incendios, es defender la tierra, es defender la producción, es defender el bosque, es defender lo verde”, dijo.

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Precisó que la CDMX cuenta con 2 mil 370 brigadistas, así como mil 600 bomberos, dedicados especialmente a combatir incendios en zonas de conservación.

"Estamos hablando de 4 mil combatientes de incendios que tenemos en la ciudad, para atender todas las hectáreas que hay que estar cuidando”, indicó.

En Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico, la mandataria dio a conocer que este año ya se han combatido 107 incendios forestales y 68 conatos en suelo de conservación; también se han atendido 25 incendios en áreas naturales protegidas, con una afectación de 40 hectáreas; y advirtió que Tlalpan y Milpa Alta es donde se deben “concentrar esfuerzos”, debido a que en estos territorios se concentra el 72% de los incendios.

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vr

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