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La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México (Corenadr) informó que realizará un cierre temporal en el acceso al Pico del Águila y la Cruz del Marqués, en coordinación con las comunidades de San Miguel Ajusco y Santo Tomás Ajusco.
Indicó que la medida se tomó debido a la aguanieve registrada este día en la zona del Ajusco, con el objetivo de prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de las personas.
La dependencia exhortó a la población a evitar acudir al lugar y señaló que la reapertura se dará a conocer a través de sus canales oficiales.
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“Se informa el cierre temporal del acceso al Pico del Águila y la Cruz del Marqués, en coordinación con las comunidades de San Miguel Ajusco y Santo Tomás Ajusco”, publicó en sus redes sociales.
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mahc/LL
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