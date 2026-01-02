Dos personas que estaban extraviadas en el Pico del Águila, en la alcaldía Tlalpan, fueron rescatadas por policías y paramédicos del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM).

La pareja realizaba senderismo en un área del Circuito del Ajusco pero al no volver y no ser localizados por teléfono, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) activaron los protocolos de búsqueda.

Elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea "Zorros" y del ERUM, especializado en salvamento en zonas agrestes, se dieron a la búsqueda de la pareja.

La mujer presenta algunos golpes y laceraciones. (Foto: especial)

Mientras que un helicóptero del agrupamiento Cóndores realizó sobrevuelos en la zona hasta que se localizó al hombre y la mujer. El personal descendió hasta ellos y los llevó a la parte baja de la zona.

La pareja presentaba principios de hipotermia, mientras que la mujer sufrió varios golpes y laceraciones en rodillas y manos, aseguró la SSC.

Posteriormente, el hombre y la mujer, al no requerir traslado a un hospital, se retiraron por su cuenta en un taxi.

