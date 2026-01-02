Más Información

Muere mujer en San Marcos, Guerrero, tras sismo de este 2 de enero; confirman daños en zona del epicentro, en Chilpancingo y Acapulco

Muere mujer en San Marcos, Guerrero, tras sismo de este 2 de enero; confirman daños en zona del epicentro, en Chilpancingo y Acapulco

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Sismológico registra 420 réplicas, tras sismo de 6.5 este viernes en Guerrero; hay 12 lesionados y una persona fallecida en CDMX

Sismológico registra 420 réplicas, tras sismo de 6.5 este viernes en Guerrero; hay 12 lesionados y una persona fallecida en CDMX

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Sheinbaum pide a Segob ampliar protección a periodistas tras caso de Rafael León; "por encima de todo está la libertad de expresión"

Sheinbaum pide a Segob ampliar protección a periodistas tras caso de Rafael León; "por encima de todo está la libertad de expresión"

Dos personas que estaban extraviadas en el , en la , fueron rescatadas por policías y paramédicos del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM).

La pareja realizaba senderismo en un área del Circuito del Ajusco pero al no volver y no ser localizados por teléfono, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () activaron los protocolos de búsqueda.

Elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea "Zorros" y del ERUM, especializado en salvamento en zonas agrestes, se dieron a la búsqueda de la pareja.

Leer también:

La mujer presenta algunos golpes y laceraciones. (Foto: especial)
La mujer presenta algunos golpes y laceraciones. (Foto: especial)

Mientras que un helicóptero del agrupamiento Cóndores realizó sobrevuelos en la zona hasta que se localizó al hombre y la mujer. El personal descendió hasta ellos y los llevó a la parte baja de la zona.

La pareja presentaba principios de hipotermia, mientras que la mujer sufrió varios golpes y laceraciones en rodillas y manos, aseguró la SSC.

Posteriormente, el hombre y la mujer, al no requerir traslado a un hospital, se retiraron por su cuenta en un taxi.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]