Más Información
Muere mujer en San Marcos, Guerrero, tras sismo de este 2 de enero; confirman daños en zona del epicentro, en Chilpancingo y Acapulco
Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas
Sismológico registra 420 réplicas, tras sismo de 6.5 este viernes en Guerrero; hay 12 lesionados y una persona fallecida en CDMX
Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público
Dos personas que estaban extraviadas en el Pico del Águila, en la alcaldía Tlalpan, fueron rescatadas por policías y paramédicos del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM).
La pareja realizaba senderismo en un área del Circuito del Ajusco pero al no volver y no ser localizados por teléfono, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) activaron los protocolos de búsqueda.
Elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea "Zorros" y del ERUM, especializado en salvamento en zonas agrestes, se dieron a la búsqueda de la pareja.
Leer también: Tras sismo de 6.5, reportan muerte de un hombre de la tercera edad en la alcaldía Benito Juárez
Mientras que un helicóptero del agrupamiento Cóndores realizó sobrevuelos en la zona hasta que se localizó al hombre y la mujer. El personal descendió hasta ellos y los llevó a la parte baja de la zona.
La pareja presentaba principios de hipotermia, mientras que la mujer sufrió varios golpes y laceraciones en rodillas y manos, aseguró la SSC.
Posteriormente, el hombre y la mujer, al no requerir traslado a un hospital, se retiraron por su cuenta en un taxi.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]