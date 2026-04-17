La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la presentación del Pabellón de la Ciudad de México que representará a la capital en la 50 edición del Tianguis Turístico 2026, que se llevará a cabo del 27 al 30 de abril, en Acapulco, Guerrero, y dio a conocer algunas de las actividades que formarán parte de su oferta.

“Para la Ciudad de México es la oportunidad que tenemos para mostrarnos ante los visitantes como una gran ciudad anfitriona a los visitantes; que los cientos de miles o millones que vengan a la Ciudad de México se vayan con el objetivo de regresar nuevamente”, dijo.

Durante el evento realizado en la Utopía Mixiuhca, la titular de la Secretaría de Turismo capitalina, Alejandra Frausto, informó que el Pabellón de la CDMX contará con innovaciones como la participación de “Sara”, el robot asistente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además, dijo, se integrarán productores y artesanos de las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, quienes exhibirán productos provenientes del suelo de conservación.

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De igual manera se integrarán productores y artesanos de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Fotos: Especiales.

Indicó que, en los stands habrá actividades recreativas, la presentación de un videojuego de tipo parkour situado en la capital y un arco floral representativo.

“Nosotros vamos por un turismo que sea turismo sustentable, un turismo que no sea extractivista, un turismo que no desplace, un turismo cultural, generoso y que sepa respetar la ciudad y las culturas que somos”, señaló.

La secretaria precisó que se prevé la asistencia de alrededor de 2 mil personas al stand, el cual buscará reflejar conceptos como negocio, bienestar y justicia.

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