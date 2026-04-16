La diputada local del PAN, Laura Álvarez, propuso que las niñas, niños y adolescentes menores de 16 años tengan prohibido usar las redes sociales.

Durante la sesión de este jueves en el Congreso de la Ciudad de México, la legisladora panista presentó una iniciativa para modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que las autoridades atiendan, en el ámbito de sus competencias, los casos en que los menores se vean afectados por el uso de redes sociales en entornos digitales, “debiendo estar restringido su uso para niñas y niños y adolescentes hasta los 16 años de edad, debiéndose implementar las acciones y recomendaciones de las autoridades respecto de las mismas”.

Al presentar su propuesta, Laura Álvarez expuso que está completamente demostrado que el uso de redes sociales incrementa los niveles de depresión y ansiedad, los cuales se pueden agudizar en niños y adolescentes, por lo que es muy importante que se tomen acciones claras para protegerlos.

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“En Australia se prohibió el acceso a redes sociales a menores de 16 años, en Francia se exige el consentimiento parental antes de los 15 años, en España se discute elevar la edad mínima. No son decisiones aisladas, son decisiones basadas en la evidencia científica, porque hoy sabemos que el uso intensivo de redes sociales está asociado con mayores niveles de ansiedad, depresión, menor concentración y mayor exposición a riesgos digitales; incluso, en México se ha documentado un aumento en el malestar emocional y en el acoso vinculado al uso de redes sociales entre jóvenes”, expuso.

Comentó que 81% de los niños aprendió a usar internet sin supervisión, que las redes sociales ayudan a la creación de la pornografía infantil, y que México genera el 63% de pornografía infantil en el mundo. Además, el 53% de los niños en secundaria ha realizado sexting o mensajes sexuales.

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“Los niños empiezan a ver pornografía a los 7 años de edad, el 80% de los niños se han sentido en peligro de abuso o explotación sexual en línea; el 15% de los niños se le ha solicitado imágenes desnudos, y al 26% se les ofreció tener un noviazgo de forma virtual con adultos; el 62% de las víctimas de pornografía infantil son captados en línea y así como estos datos terribles, hay infinidad de datos igual de alarmantes de los riesgos que viven los niños en internet”, aseveró.

Ante esto, pidió poner límites en los riesgos y proteger a quienes todavía no tienen las herramientas para hacerlo, “por favor, nos toca asumir la responsabilidad de hacer lo correcto; en nuestras manos está tener niños sanos, felices y seguros en esta ciudad”.

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JACL