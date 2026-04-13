La presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, exigió la restitución total del proceso de consulta pública del proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD), al calificar el ejercicio realizado por el Gobierno capitalino como una farsa, un montaje y una simulación deliberada para imponer un documento sin legitimidad social.

La legisladora panista advirtió que las inconsistencias detectadas en el propio informe oficial evidencian un proceso plagado de irregularidades.

Señaló que el Instituto de Planeación reportó 787 encuentros participativos; mientras que en la plataforma oficial únicamente existen registros de 694, lo que implica 93 eventos inexistentes o no comprobables.

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Además, dijo, 486 talleres realizados en Pilares deben descartarse, ya que el propio gobierno reconoció que en ellos nunca se discutió el contenido del Plan, sino problemáticas generales de las comunidades.

Asimismo, denunció la falta de certeza en los datos de participación, pues mientras el informe habla de 98 mil 500 encuestas a niñas, niños y adolescentes, previamente el propio Gobierno de la Ciudad había informado de 120 mil, lo que implica la desaparición inexplicable de más de 21 mil registros.

“Nos unimos a la petición de organizaciones vecinales y de pueblos y barrios originarios para que se reponga el proceso de consulta del PGD; estamos frente a cifras infladas, inconsistentes y manipuladas que demuestran la absoluta falta de seriedad con la que se condujo este proceso”, enfatizó.

Subrayó que hay opacidad total en la información, pues a pesar de que se reportan más de 12 mil propuestas ciudadanas y 107 documentos técnicos, estos no pueden consultarse en la plataforma pública, violando directamente la Ley del Sistema de Planeación, que obliga a transparentar toda la información del proceso.

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“Ocultar la memoria técnica y las propuestas ciudadanas no sólo es ilegal, es un acto que traiciona el principio de máxima publicidad y convierte la consulta en una simulación administrativa”, afirmó.

Asimismo, Olivia Garza recordó que el propio Gobierno de la Ciudad reconoció públicamente que lo que se sometió a consulta no fue el proyecto del Plan General de Desarrollo, sino un anteproyecto, lo que invalida de origen el ejercicio realizado.

“El Gobierno pretende brincar etapas y consumar un albazo legislativo. Hoy más que nunca es indispensable que se consulte el proyecto final, no una versión preliminar manipulada”, puntualizó.

Y añadió: “Desde el Grupo Parlamentario del PAN no vamos a permitir que se consolide este fraude institucional. La Ciudad de México no puede construirse sobre mentiras, cifras infladas y procesos simulados. Ya basta de improvisaciones y de intentar imponer, por la fuerza de la mayoría, un documento que no representa a las y los capitalinos”.

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