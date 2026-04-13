Durante la tarde de este lunes, los usuarios del Metro esperaron, en promedio, de tres a nueve minutos el paso de los convoyes en andenes de diversas estaciones.

En un recorrido de EL UNIVERSAL por las líneas 7, 2, 3 y 1, se observaron pequeñas aglomeraciones, principalmente en la estación Hidalgo de las líneas 2 y 3, donde el paso de los trenes por la estación tardaba hasta nueve minutos.

La larga espera provocaba asombro, enojo, caras largas y desesperación entre algunos usuarios.

“Ahora sí que disfruten lo votado”, señalaron dos jóvenes, que se dirigían a Ciudad Universitaria, al llegar al andén y verlo llenó de usuarios.

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La desesperación era evidente, por los que algunas personas optaron por salir de la estación y buscar otras alternativas para llegar a su destino.

“Es mucho tiempo de espera”, alcanzó a decir un hombre quien se apresuraba a salir de las instalaciones del Metro visiblemente molesto.

En la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, el tiempo de espera entre trenes no era tan largo, en promedio tres minutos, por lo que no se observaban grandes aglomeraciones.

Asimismo, en la Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto, se observó que el pasó de los trenes era, en promedio, cada seis minutos.

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En tanto, en la Nueva línea 1, de Pantitlán a Observatorio, el paso entre trenes era de cada cuatro minutos en promedio, por lo que tampoco se observaron por la tarde tantas aglomeraciones.

El Sindicato Nacional del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNSTC) detalló que varios trenes se encuentran fuera de circulación debido al paro escalonado que realizan este lunes los trabajadores para exigir el pago de horas extras.

En la Línea 1, que va de Pantitlán a Observatorio, están en circulación 17 trenes de 29.

En la Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, están trabajando 12 de 18 trenes.

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A su vez, en la Línea 8, de Garibaldi a Constitución de 1917 están circulando 18 de 24 trenes.

En la Línea 9, de Tacubaya a Pantitlán, circulan 20 de 22 trenes; mientras que en la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, hay en servicio 11 de 17 trenes.

En el resto de las líneas, se está haciendo el reporte y se informará en los próximos minutos por el SNSTC.

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