Más Información

Reportan, ahora, desaparición del alcalde de Taxco; ocurre tras privación de la libertad de su padre

Reportan, ahora, desaparición del alcalde de Taxco; ocurre tras privación de la libertad de su padre

Paro en el Metro CDMX hoy 13 de abril; sindicato retoma protestas, sigue las actualizaciones aquí

Paro en el Metro CDMX hoy 13 de abril; sindicato retoma protestas, sigue las actualizaciones aquí

Prevén que kilo de tortilla suba hasta 4 pesos por aumento de harina de maíz; competencia desleal distorsiona mercado, acusan

Prevén que kilo de tortilla suba hasta 4 pesos por aumento de harina de maíz; competencia desleal distorsiona mercado, acusan

Estudiantes gastan 35% de sus becas en educación; usan 16% para alimentos

Estudiantes gastan 35% de sus becas en educación; usan 16% para alimentos

Sheinbaum: Becas son para que estudiantes tengan "lo mínimo indispensable"; hay "mucha responsabilidad" en los jóvenes, dice

Sheinbaum: Becas son para que estudiantes tengan "lo mínimo indispensable"; hay "mucha responsabilidad" en los jóvenes, dice

Tos ferina: el peor escenario en una década

Tos ferina: el peor escenario en una década

Tlalnepantla, Méx.— “No más extorsión, ni un muerto más”, es la demanda de un grupo de taxistas que realizan un bloqueo a la altura de la avenida San José, sobre la , la mañana de este lunes.

En el lugar fueron colocados varios automóviles para impedir el paso vehicular.

“En la noche, nos mataron a un chofer en una de nuestras bases principales; la Fiscalía ha hecho caso omiso, no nos ha hecho caso”, declaró Jorge Márquez, dirigente de los taxistas.

Lee también

De acuerdo con el representante, desde hace tres meses se incrementaron los en la zona de San Juanico.

“Este problema de extorsión lo tenemos desde hace tres meses. Balancearon mi oficina, me dejaron mensajes de extorsión en las bases y nos acaban de matar a un chofer; estamos molestos. Pedimos que la Fiscalía realice las investigaciones”, externó.

La vialidad permanece cerrada; los taxistas esperan el arribo de para entablar un diálogo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]