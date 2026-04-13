Tlalnepantla, Méx.— “No más extorsión, ni un muerto más”, es la demanda de un grupo de taxistas que realizan un bloqueo a la altura de la avenida San José, sobre la carretera México-Pachuca, la mañana de este lunes.

En el lugar fueron colocados varios automóviles para impedir el paso vehicular.

“En la noche, nos mataron a un chofer en una de nuestras bases principales; la Fiscalía ha hecho caso omiso, no nos ha hecho caso”, declaró Jorge Márquez, dirigente de los taxistas.

Lee también Aumento en costo de casetas sorprende a automovilistas

De acuerdo con el representante, desde hace tres meses se incrementaron los actos de extorsión en la zona de San Juanico.

“Este problema de extorsión lo tenemos desde hace tres meses. Balancearon mi oficina, me dejaron mensajes de extorsión en las bases y nos acaban de matar a un chofer; estamos molestos. Pedimos que la Fiscalía realice las investigaciones”, externó.

La vialidad permanece cerrada; los taxistas esperan el arribo de autoridades estatales para entablar un diálogo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL