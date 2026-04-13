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Lo que comenzó como un percance vial terminó en un episodio de violencia en calles de la , donde un hombre fue detenido tras presuntamente disparar contra otro vehículo.

El incidente ocurrió en el cruce de Calzada de Tlalpan y la calle Jojutla, en la colonia Tlalpan Centro. De acuerdo con reportes policiales, elementos de la Policía Auxiliar acudieron al lugar tras recibir una alerta por detonaciones de arma de fuego.

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Al llegar, los oficiales encontraron dos vehículos involucrados en un choque y a uno de los conductores con un arma en la mano. Según el testimonio de la otra parte afectada, tras el impacto, el sujeto descendió de su auto y realizó al menos dos disparos en dirección al vehículo contrario.

Los policías le marcaron el alto y procedieron a una revisión. Durante la inspección le , un cargador y 11 cartuchos útiles.

El hombre, de 64 años, fue detenido en el sitio y trasladado ante el Ministerio Público, donde se definirá su en las próximas horas. Mientras tanto, la zona registró movilización policiaca y tensión entre vecinos y automovilistas que presenciaron los hechos.

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dmrr/rmlgv

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