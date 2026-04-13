Lo que comenzó como un percance vial terminó en un episodio de violencia en calles de la alcaldía Tlalpan, donde un hombre fue detenido tras presuntamente disparar contra otro vehículo.

El incidente ocurrió en el cruce de Calzada de Tlalpan y la calle Jojutla, en la colonia Tlalpan Centro. De acuerdo con reportes policiales, elementos de la Policía Auxiliar acudieron al lugar tras recibir una alerta por detonaciones de arma de fuego.

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Al llegar, los oficiales encontraron dos vehículos involucrados en un choque y a uno de los conductores con un arma en la mano. Según el testimonio de la otra parte afectada, tras el impacto, el sujeto descendió de su auto y realizó al menos dos disparos en dirección al vehículo contrario.

Los policías le marcaron el alto y procedieron a una revisión. Durante la inspección le aseguraron una pistola, un cargador y 11 cartuchos útiles.

El hombre, de 64 años, fue detenido en el sitio y trasladado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal en las próximas horas. Mientras tanto, la zona registró movilización policiaca y tensión entre vecinos y automovilistas que presenciaron los hechos.

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