La jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto a diversos sectores de la población encabezaron la firma del Pacto contra la Extorsión, con el que se tomarán nuevas medidas para el combate de este delito en la capital del país, entre ellas la creación de un nuevo centro de atención inmediata contra este delito.

Desde el Centro Cultural del México Contemporáneo, la mandataria capitalina afirmó que la firma de este pacto es parte de una estrategia nacional que el Gobierno federal ha impulsado recientemente.

Dijo que se trata de un compromiso colectivo con distintos sectores de la sociedad “para cerrar filas”, romper el silencio y construir comunidad frente a un delito que busca aislar a la comunidad.

Clara Brugada encabeza firma del pacto contra extorsión en CDMX; crearán centro de atención inmediata. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / EL UNIVERSAL

Brugada Molina resaltó que desde noviembre de 2024 cuando arrancó la campaña contra la extorsión y se tomaron medidas para perseguirlo como un delito grave en la CDMX, 335 personas han sido detenidas por este delito, lo que significa un incremento de 45% respecto a años anteriores.

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La jefa de Gobierno reconoció que existe un “subregistro” en este delito que “afecta directamente la vida cotidiana de la población, vulnera su patrimonio y, sobre todo, nunca instalar el miedo como forma de control”, pues a la población le da miedo denunciar cuando es víctima.

“Tenemos que partir de una realidad: el delito de extorsión no es retomado por la ciudadanía fácilmente para su denuncia, porque la ciudadanía tiene miedo”, dijo.

Clara Brugada encabeza firma del pacto contra extorsión en CDMX; crearán centro de atención inmediata. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / EL UNIVERSAL

Ante esto, hizo un llamado a la población a denunciar este delito, y al resto de sectores a respaldar a las víctimas.

Crearán centro de atención inmediata contra la extorsión

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En la firma estuvieron presentes el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, quien adelantó que se creará un Centro de Atención contra la Extorsión, el cual incorporará acciones de inteligencia e investigación patrimoniales y financieras para la detección de operaciones vinculadas con este delito.

Además, adelantó que se pondrá en marcha “un robusto sistema de atención y protección a víctimas, denunciantes y testigos”.

Clara Brugada encabeza firma del pacto contra extorsión en CDMX; crearán centro de atención inmediata. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / EL UNIVERSAL

En su oportunidad, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, anunció la puesta en marcha de una Unidad de Criminalística de Proximidad, que será un equipo de “reacción inmediata” que se desplegará directamente donde se encuentren las víctimas para atenderlas, sin necesidad de que vayan al Ministerio Público. Además, señaló que se mejora la forma en que se investigan estos casos, por medio del fortalecimiento de la unidad de análisis de la Policía de Investigación que se dedica a este delito.

La fiscal consideró que este pacto es “un paso más” en tener una ciudad donde denunciar sea más fácil, la autoridad responda con eficacia y donde quienes cometen este delito sepan que hay consecuencias.

También estuvieron presentes representantes del comercio popular, sector empresarial y sociedad civil.

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