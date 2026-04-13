La alcaldía Xochimilco dio a conocer la suspensión de actividades para la venta o expendio de bebidas alcohólicas en distintos pueblos, colonias y barrios de la demarcación, con motivo de celebraciones patronales que tendrán lugar en abril y mayo de 2026.

La medida aplicará para los siguientes pueblos, colonias y barrios: pueblo Santa Cruz Xochitepec, pueblo Santa Cruz Acalpixca, colonia Toltenco, colonia Ampliación San Marcos y el barrio San Marcos.

En la Gaceta Oficial, la alcaldía precisó que la suspensión aplicará de las 00:00 horas del 10 de abril, hasta las 23:59 horas del 10 de mayo de 2026, en los establecimientos mercantiles que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o en lugares donde se instale su venta temporalmente ya sea establecimiento mercantil o en vía pública, con motivo de las fiestas patronales.

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En la colonia Toltenco, será del 10 al 13 de abril, con motivo de la fiesta patronal de la Divina Misericordia; en la colonia Ampliación San Marcos será los días 24 y 25 de abril; en el barrio de San Marcos será del 24 al 30 de abril; y en el Pueblo de Santa Cruz Xochitepec será el 30 de abril así como del 1 al 10 de mayo; mientras que en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, será del 2 al 10 de mayo.

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