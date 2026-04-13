La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que el Mundial dejará una derrama económica de 26 mil 280 millones de pesos, por lo puede convertirse en un punto de inflexión para la economía de la capital del país.

El organismo empresarial prevé la llegada de un millón 168 mil turistas y la posible generación de entre 70 mil y 90 mil empleos.

A este respecto, el presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que el Mundial puede marcar un antes y un después para la economía de la Ciudad de México. “No estamos hablando sólo de futbol; estamos hablando de inversión, turismo, consumo, empleo y de una oportunidad histórica para demostrar que la capital está lista para competir y crecer ante los ojos del mundo”.

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De acuerdo con las estimaciones del organismo empresarial, el gasto promedio por turista será de 22 mil 500 pesos, lo que anticipa una temporada de alta actividad económica para los sectores vinculados al turismo y al consumo. Cabe destacar que los giros con mayor derrama económica estimada serán:

Hospedaje: 10 mil 512 millones de pesos

Entretenimiento: 4 mil 493 millones de pesos

Comercio al por menor: 3 mil 915 millones de pesos

Alimentos y bebidas: 3 mil 758 millones de pesos

Transporte: 3 mil 600 millones de pesos

La derrama será histórica, dijo la Canacope, pero el verdadero reto es que ese beneficio llegue a toda la ciudad: al hotel, al restaurante, al comercio de barrio, al mercado, al transportista y a la empresa familiar que todos los días sostienen la economía local, por lo que el comercio capitalino debe prepararse desde ahora.

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El presidente de la Canaco CDMX advirtió que el éxito económico de este evento no será automático, sino que dependerá directamente del nivel de preparación del sector empresarial. Enfatizó que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una oportunidad histórica que deben aprovechar con visión y estrategia, al tiempo que se fortalece el consumo de productos y servicios nacionales bajo el mensaje: “Lo hecho en México siempre gana”.

En ese sentido, el líder empresarial identificó tres grandes áreas de oportunidad: Fortalecimiento de empresas familiares, la capacitación digital y competitividad y el afianzamiento del turismo, la hospitalidad y el consumo local.

Añadió que “el visitante no solo vendrá a ver un partido; vendrá a vivir la ciudad. Y ahí está la gran oportunidad para nuestros comercios, nuestros servicios y nuestros productos. Queremos que el mundo vea que en la Ciudad de México hay calidad, talento y capacidad para competir.”

“El Mundial no puede ser solo una celebración de unos días. Debe ser una plataforma para fortalecer al comercio de la Ciudad de México, generar empleo y construir un legado económico duradero. Si nos preparamos bien, esta será una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar”, puntualizó Gutiérrez Camposeco.

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