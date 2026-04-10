Selección Mexicana sufre sensible baja para el Mundial 2026

Cada vez faltan menos días para conocer la lista definitiva de los convocados a la Selección Mexicana para el Mundial 2026, pero lo que sí se sabe es el nombre de jugadores que, seguramente, se perderán este torneo de selecciones.

Javier Aguirre sigue enfrentando problemas en el armado de su convocatoria para la Copa del Mundo, ya que los jugadores mexicanos siguen lesionándose a semanas de la justa veraniega, y algunas de las lesiones son tan graves que obliga al jugador a quedarse fuera de la Copa del Mundo.

Recientemente, se dio a conocer que un futbolista tricolor se perderá de manera definitiva el máximo torneo de selecciones de la FIFA por una desafortunada lesión.

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¿Quién es el jugador que queda fuera del Mundial 2026?

El director técnico del Celtic de Glasgow, Martin O'neill, confirmó la baja de Julián Araujo, asegurando que estará fuera de circulación por un largo período de tiempo, por lo que se estaría perdiendo la posibilidad de llegar al Mundial con México.

"Julián se volvió a lesionar, eso es un duro golpe, no creo que lo volvamos a ver esta temporada", confesó el estratega del cuadro escocés en conferencia de prensa.

Esta misma lesión dejó fuera al lateral mexicano del llamado para los partidos amistosos frente a Portugal en el Estadio Banorte y a Bélgica en Chicago.