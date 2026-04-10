Matías Grande cumple los pronósticos y avanza a semifinales en Puebla

Con la etiqueta de mejor arquero mexicano en la prueba de recurvo, Matías Grande llegó a la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla cargando tanto expectativas como presión.

El originario de Coahuila, tras un recorrido lleno de altibajos en el circuito de World Archery, encontró en el momento decisivo la serenidad que distingue a los grandes competidores.

Impulsado por la energía de decenas de fanáticos que lo alentaban desde las gradas, Grande dejó atrás a la India y firmó una actuación impecable en los cuartos de final. Con un contundente 6-0 sobre Aldar Tsybikzhapov —quien compitió como atleta neutro e independiente—, el mexicano selló su pase a las semifinales y confirmó que su puntería y temple están listos para desafiar a la élite mundial.

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"Estoy muy contento, siento que trabajo para esto. Me hubiera gustado avanzar en los equipos, sabía que era la última oportunidad para ir por las medallas. No hay nada seguro; se debe mantener el enfoque para poder salir con la medalla", mencionó

¡QUIERE LA MEDALLA EN PUEBLA! 🇲🇽✨



Matías Grande es el primer arquero mexicano con boleto a las finales de la Copa del Mundo que se realizarán en la Catedral de Puebla pic.twitter.com/SPNOV5Zxwh — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 10, 2026

Matías disputará la búsqueda de las preseas ante Brady Ellison, de Estados Unidos. Subrayó lo importante que resulta contar con apoyo en las tribunas y aseguró que, pese a ser el número tres del mundo, quiere regalar una alegría a los seguidores.

"Me daban ganas de voltear y festejar con la afición. Sabía que todos querían sacarme; vengo preparado. Iré paso a paso. Ya van varias ocasiones en que me quedo fuera de las medallas en la prueba olímpica y espero que el domingo sea diferente", finalizó.