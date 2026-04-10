La arquera Dafne Quintero se coloca en semifinales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco y buscará medalla en la Catedral de Puebla

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El silencio del campo de tiro en Puebla se rompió con un suspiro de alivio.

"Ya puedo respirar tranquilamente", murmuró Dafne Quintero mientras observó cómo su última flecha se incrustó en el centro de la diana.

No era solo un disparo más: era la confirmación de que la disciplina, la paciencia y la fe en sí misma habían dado fruto.

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Con los brazos en alto y una sonrisa que reflejaba tanto orgullo como gratitud, la joven arquera mexicana celebró no solo el pase a la semifinal de la , sino también su regreso a la escena internacional tras una temporada marcada por la incertidumbre.

La victoria por 149-143 sobre Jyothi Surekha, de la India, selló su momento de reivindicación.

"Fue muy emotivo, sabía que estaba muy cerca de llegar a las semifinales. Me he quedado muchas veces cerca. Desde 2022 no llegaba a las finales; salí temblando, pero me voy con la sensación de un buen trabajo", expresó con emoción.

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Quintero, respaldada desde la tribuna por su familia, enfrentará este sábado en la Catedral de Puebla a la colombiana Sara López, multicampeona mundial. Agradeció la oportunidad de disputar esta medalla en casa, un lugar donde sus padres pueden acompañarla.

"Es muy bonito contar con todo el respaldo de los mexicanos. Quizá no nos conozcan, pero sabemos que entre nosotros nos apoyamos. Mi familia ha estado desde el comienzo y hasta va a comprar matracas para animarme", compartió.

Dafne, quien ya conquistó el bronce en la categoría de arco compuesto junto a Andrea Maya Becerra y Ana Sofía Hernández, reiteró su deseo de replicar ese logro de manera individual.

"Sería un sueño por estar en , ser la primera copa y tener aquí a la familia", sentenció.

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