Rommel Pacheco celebra el tercer bronce de México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Luego de tres intensos días de competencia en la Copa del Mundo de Tiro con Arco, respaldada por World Archery, México celebró con orgullo la conquista de tres preseas de bronce. Desde las gradas, Rommel Pacheco —director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y exdeportista olímpico— fue testigo directo del esfuerzo y la entrega de los arqueros nacionales.

Con emoción, observó cómo Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez vencieron a España para asegurar el tercer metal de la delegación, un logro que reafirmó la fortaleza del tiro con arco mexicano y que mereció su reconocimiento público.

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¡BRONCE PARA MÉXICO! 🥉 🇲🇽



🏹 Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez le dan a México la tercera presea de la Copa del Mundo de Tiro con Arco. pic.twitter.com/ODIWhjYDQC — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 9, 2026

"Nos pone muy felices lo conseguido en estos primeros días. México ha demostrado su potencial en el tiro con arco y sabemos que tenemos todo para obtener medallas en Juegos Olímpicos. La responsabilidad de Conade es dotarles de lo necesario y estamos haciendo todo; ahora cuentan con el mejor entrenador del mundo", señaló.

Con los Juegos Centroamericanos cada vez más cerca, y los atletas mexicanos compitiendo en distintas partes del mundo, el dirigente reiteró el gran objetivo del 2026: quedarse con el primer lugar del medallero.

"Las expectativas son ganar. Hay países con gran nivel y no será fácil, pero tenemos claro que el objetivo es ir por la mayor cantidad de medallas de oro y que nuestro país esté en lo más alto de la clasificación", sentenció.

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