Apenas unos minutos después de ver a Dafne Quintero, Andrea Maya y Ana Sofía Hernández conquistar el bronce frente a Turquía, Sebastián García, Juan del Río y Máximo Méndez encontraron la motivación necesaria para escribir su propia página de gloria.

Con la grada norte teñida de banderas mexicanas y el aliento incesante de la afición, el equipo varonil de Arco Compuesto respondió con temple y precisión. Tras caer en semifinales ante Turquía, los arqueros nacionales se repusieron y, con puntería impecable, vencieron 233-226 a Dinamarca para asegurar el segundo metal de la jornada.

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¡OTRO BRONCE PARA MÉXICO! 🇲🇽🥉



El equipo de México de Arco Compuesto agradece a la afición su apoyo durante el duelo que ganó por el bronce pic.twitter.com/V09fEFIeS0 — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 8, 2026

Con la imagen de sus compañeras celebrando cada acierto y el viento como un obstáculo más por vencer, los mexicanos demostraron que la precisión nacional no se doblega.

"Es un muy buen inicio; el hecho de estar aquí ya era muy importante. Venimos desde el noveno lugar de la clasificación y logramos quedarnos con el tercero. El resultado habla de lo bien que lo estamos haciendo, tenemos un gran trabajo detrás", mencionó Sebastián García.

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Sebastián García, Juan del Río y Máximo Méndez entregan a México segundo bronce en la Copa del Mundo de Tiro con Arco - Foto: Omar Contreras/EL UNIVERSAL

El arquero nacional, quien aspira a llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la prueba de Compuesto Mixto, agradeció las muestras de cariño de los aficionados, vitales para impulsarlos.

"No hay nada como competir en México; el ambiente se agradece mucho. Nos motiva y preocupa a los extranjeros", finalizó.