Isaac del Toro sufre dura caída y se retira de la Vuelta al País Vasco

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El mexicano Isaac del Tour (UAE) se retiró de la tras sufrir una fuerte caída a 81 km de la meta de la tercera etapa que se disputa con salida y llegada en Basauri.

Del Toro se vio envuelto en una caída junto a otros cinco competidores a menos de 100 kilómetros de la llegada situada en la localidad de la periferia de Bilbao.

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Tras levantarse del suelo y mostrar claros gestos de dolor en todo el costado derecho, fue observado por el director del equipo en la carretera.

El de Ensenada, Baja California, subió nuevamente a la bicicleta, pero tras rodar unos kilómetros más terminó por bajarse y abandonar la ronda vasca.

Isaac Del Toro había tomado la salida en la octava posición de la general a casi tres minutos del líder, el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

El ciclista de 22 años se presentó a la la Vuelta al País Vasco con cinco victorias en esta temporada y con los galones del UAE para disputar la general.

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Con información de AFP

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