Matías Grande busca medallas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco: "Quiero ganar en México"

Matías Grande, referente del tiro con arco mexicano en la categoría de recurvo, se prepara para uno de los retos más importantes de su carrera: la Copa del Mundo en Puebla.

Consciente de que cada flecha representa un paso hacia Los Ángeles 2028, el arquero busca no solo sumar puntos en el ranking internacional, sino también cumplir un sueño personal: Llegar al fin de semana en la Catedral de Puebla como protagonista y conquistar la victoria ante su gente.

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"Ya se puede ver una gran respuesta en la grada. Todavía no comienza la competencia y nos sentimos queridos. Quiero ganar en México, sería muy especial hacerlo. Es un camino largo, pero quiero mantener ese deseo tanto en lo individual como en lo colectivo", declaró en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Con una sonrisa, el arquero mexicano expresó sorpresa por el respaldo de la afición e invitó a confiar en el equipo nacional, convencido de que buscarán entregar varias medallas.

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"Me enfoqué en llegar tranquilo. Hay que aprovechar el clima y nuestra comida. Las instalaciones están muy bonitas, es un evento que vale la pena alentar y en el que vamos a luchar por varias preseas. Es mi primera vez en Puebla y me emociona ver el interés que generamos".

Grande, quien conquistó la medalla de oro en la Serie Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo Mérida 2026, habló de su papel como líder del equipo varonil y aseguró que, a sus 21 años, busca ser ejemplo.

"Vamos en ascenso, el esfuerzo está dando resultados. Debo poner el ejemplo y me toca ser el mayor de la varonil con 21 años. Somos un equipo muy unido y eso nos ayudará a lograr objetivos importantes", concluyó.