Isaac del Toro sufrió un desgarro muscular en el muslo derecho tras retirarse de la Itzulia

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se retiró de la Itzulia tras sufrir una dura caída a 81 km de la meta de la tercera etapa, con salida y llegada en Basauri.

Del Toro se vio envuelto en una caída junto a otros cinco corredores y, tras levantarse del suelo, fue observado por el director de su equipo en la carretera, quien comprobó que el mexicano tenía afectado el costado derecho.

Tras la prueba, el italiano Adriano Rotunno, director médico del UAE, confirmó que el mexicano sufrió un desgarro muscular en el muslo derecho, a la espera de más exámenes.

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"Presenta un desgarro muscular en el muslo derecho y varias abrasiones relacionadas. Se le realizarán más pruebas por precaución bajo la supervisión del equipo médico del equipo", informó Rotunno.

El ciclista de Ensenada, de 22 años, se presentó a la Itzulia con cinco triunfos esta temporada y con los galones del UAE para disputar la general.

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