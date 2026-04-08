Julio César Chávez Jr. peleará en Puebla después de enfrentar a Caicedo en Reynosa

El próximo 25 de abril en el estadio Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas, Julio César Chávez Jr. (55 victorias, 35 por la vía rápida, 7 derrotas y un empate) tendrá su segundo combate del año frente al colombiano Jhon Caicedo (13-1, con cinco nocauts) y servirá de antesala a un combate en Puebla, con fecha aún por confirmar, bajo promesa del Gobernador Alejandro Armenta Mier a su padre Julio César.

En la presentación del combate de exhibición que tendrá el Gran Campeón contra Jorge ‘Travieso’ Arce en el marco de la Feria de Puebla 2026, Chávez reveló que una de las condiciones que puso para aceptar esta pelea era que Armenta Mier le garantice una contienda a su hijo.

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“Yo le dije que está bien pero después vas a llevar a pelear a Puebla a mi hijo, y en eso quedamos, entonces por eso también acepté”, mencionó Julio César.

¿Julio César Chávez Jr. peleará en Puebla? 🥊



El Gran Campeón mexicano revela que una de las condiciones que puso para aceptar la pelea de exhibición contra el Travieso Arce fue que el Gobernador de Puebla luego lleve a su hijo a pelear pic.twitter.com/xTNyPUrmgd — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 8, 2026

Al ser cuestionado sobre el presente de su hijo, manifestó que “lo veo muy enfocado, parece que esta si es la buena, estamos muy contentos todos y él está enfocado en su pelea en Reynosa y después en Puebla, pero lo más importante es que es otro Julio y gracias a Dios estamos muy contentos”.

En enero de este año, Chávez Jr. derrotó por nocaut a Ángel Julián Sacco en la Arena Coliseo de San Luis Potosí y en un par de semanas buscará mantenerse en el camino victorioso.

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Mientras tanto, el ‘César del boxeo’ y el ‘Travieso’ se enfrentarán en un combate de exhibición el próximo 9 de mayo en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, en una pelea benéfica, donde todo lo recaudado será destinado a clínicas de rehabilitación por adicciones a jóvenes y adolescentes.

Julio César Chávez Jr. y Jorge 'Travieso' Arce junto al Gobernador de Puebla / Foto: Nicolás Schiller Solti - EL UNIVERSAL

“No puedo creer que me suba a boxear con mi máximo ídolo y aparte que le voy a pegar. Hay que apoyar el deporte, porque un deportista más, es un delincuente menos en la calle”, declaró Arce en conferencia de prensa.

Por su parte, el Gran Campeón aseguró que intentará dar el mejor de los espectáculos para los aficionados que asistan al combate, aunque reveló que cada vez le cuesta más subirse al ring.

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