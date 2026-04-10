México vs Islas Vírgenes: Horario y canal para ver EN VIVO partido de Concacaf Women's Qualifier

México continúa con la búsqueda de su boleto para el Mundial Femenil de 2027 y este viernes enfrenta a Islas Vírgenes de Estados Unidos en las Eliminatorias de Concacaf W en el estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas.

Después de una extraordinaria Fecha FIFA en marzo, donde el equipo de Pedro López derrotó a Brasil por la mínima, la Selección Mexicana sigue con su tarea de conseguir su pase a la Copa del Mundo de Brasil, teniendo como a su primer rival del mes a las caribeñas.

Previo a este duelo, el técnico español habló sobre cómo ve a su plantel e hizo énfasis en que enfrentarán con respeto al equipo de Islas Vírgenes.

Lee también La Selección Mexicana Femenil está “comprometida e ilusionada” por clasificar al Mundial y a Juegos Olímpicos

"No veo un equipo relajado. Al contrario, mi equipo respeta a cada uno de los rivales. Tenemos que plantear así el partido, con el máximo respeto porque estamos ante una oportunidad única, porque hace dos ediciones que no se va a Copa del Mundo", afirmó.

El cuadro mexicano va en segundo lugar del Grupo A con seis unidades, cosechados en los últimos dos duelos y también cuentan con una diferencia de 21 goles. Sin embargo, el liderato le corresponde a Puerto Rico con tres puntos más y salgo de 26 tantos a favor.

Lee también Estadio Banorte confirma que NO habrá estacionamiento para el América vs Cruz Azul

Por su parte, Alexia Delgado destacó el plantel que ha conformado Pedro López, donde la combinación de perfiles ha ayudado a potenciar el modelo de juego y también destacó la unión dentro del grupo.

"Hoy tenemos una buena combinación de juventud y experiencia. Sabemos de la importancia de ganar por una importante diferencia, tenemos mucha ambición; contamos con un grupo muy fuerte y unido que ha demostrado de lo que es capaz", señaló la jugadora.

México vs Islas Vírgenes: Cuándo y dónde ver EN VIVO partido de la Selección Mexicana Femenil