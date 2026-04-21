Niñas, niños y adolescentes solicitaron a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, más parques y áreas recreativas limpias donde puedan jugar sin miedo.

Durante la primera Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), realizada en la alcaldía, los menores también plantearon mejorar la recolección de basura, reforzar la seguridad y atender problemáticas en sus colonias.

Al encabezar la sesión, la alcaldesa subrayó la importancia de colocar a la niñez en el centro de las decisiones públicas y de construir soluciones a partir de lo que viven todos los días en sus comunidades.

La edil escuchó las intervenciones y dio respuesta a los principales temas, destacando acciones que su administración ha implementado en materia de limpia, recuperación de espacios y seguridad. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

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“Hoy es un día muy especial para nosotras aquí en la alcaldía. No es un día cualquiera, es un día en donde reafirmamos nuestro compromiso de poner al centro a las niñas, niños y adolescentes”, expresó.

La edil escuchó las intervenciones y dio respuesta a los principales temas, destacando acciones que su administración ha implementado en materia de limpia, recuperación de espacios y seguridad, tales como el retiro de 300 coches chatarra de las calles, la remisión de personas al juzgado cívico por tirar basura en la vía pública, el esfuerzo por erradicar tiraderos clandestinos y la adquisición de nuevos camiones recolectores.

Ante la inquietud de los pequeños por evitar fiestas clandestinas donde pueden acceder a sustancias nocivas, la alcaldesa informó que se han realizado miles de verificaciones a establecimientos mercantiles y se han intervenido fiestas clandestinas con presencia de menores de edad, como parte de las acciones para prevenir riesgos.

“Si le devolvemos los parques y las calles a las niñas y están seguras, entonces toda la comunidad lo va a estar”, afirmó la alcaldesa. Foto: Sectur CDMX

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“Si le devolvemos los parques y las calles a las niñas y están seguras, entonces toda la comunidad lo va a estar”, afirmó.

Lorena Villavicencio, presidenta ejecutiva de SIPINNA a nivel nacional, celebró el empoderamiento infantil en la Cuauhtémoc y llamó a otras municipalidades a replicar este modelo de participación.

Edgar Sánchez Pérez, coordinador para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de la Ciudad de México reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto con la alcaldía para trazar una ruta de derechos que sirva como "parteaguas" en la capital del país.

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