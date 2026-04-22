Naucalpan, Méx.-El Gobierno del Estado de México ya solicitó al Gobierno Federal declaratoria de Emergencia y aplicación del Plan DNIII en Magdalena Chichicaspa, ante el derrame de combustible en los manantiales, informó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“Se le pidió al Secretario de Gobierno la relación para establecer el Plan DNIII y ya se está solicitando”, dijo, en entrevista con medios de comunicación.

Gómez Álvarez enfatizó que la situación de Magdalena Chichicaspa “es parte de la Mesa de Paz; es un tema que estamos trabajando con Defensa”, dijo.

“Vamos a asignar lo que tengamos que asignar”, dijo la gobernadora sobre los recursos que serán destinados para resolver la problemática. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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Dio a conocer que se están realizando análisis para evaluar el daño ocasionado al medio ambiente y a la comunidad, para que se destinen recursos a la remediación.

“El presupuesto va a depender mucho del análisis que se está haciendo en la evaluación. Vamos a asignar lo que tengamos que asignar”, dijo sobre los recursos que serán destinados para resolver la problemática.

Gómez Álvarez señaló que al lugar acudieron autoridades de la Secretaría de Gobierno del Estado de México y Secretaría del Agua.

Gómez Álvarez enfatizó que la situación de Magdalena Chichicaspa “es parte de la Mesa de Paz; es un tema que estamos trabajando con Defensa”. Foto: Captura de pantalla

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Luego de que la contaminación en la red hidráulica obligó a los habitantes a cerrar el suministro en sus viviendas y desechar el agua afectada, ante el riesgo sanitario que representa su consumo, la Gobernadora informó que se comenzará un censo para repartir agua a los habitantes.

“Ya se le comentó al secretario del Agua y al secretario de Finanzas que se haga un censo para comenzar el reparto del agua”, dijo.

Estudios realizados por la Comisión para Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) identificaron la presencia de hidrocarburos en concentraciones moderadas y altas en el agua que llega a domicilios de las colonias de Magdalena Chichicaspa, informó a EL UNIVERSAL, Juan Carlos Fajardo, director de la Región Naucalpan de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.

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