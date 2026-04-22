Cuautitlán Izcalli, Méx.— Integrantes de la Asociación Civil Colonos al Rescate del Santuario Lago de Guadalupe, A.C., piden al gobierno federal reconsiderar el proyecto que han puesto en marcha en la Presa Lago de Guadalupe pues afirman que este solo considera la potabilización del agua y no un esquema integral de saneamiento de la Área Natural Protegida.

Rocío García, miembro de la asociación civil, indicó que las comunidades que habitan en la periferia de la presa no son tomadas en cuenta para el desarrollo del proyecto al que insistió en llamarle como de aprovechamiento del agua y no como saneamiento.

“Lo que está en juego no es únicamente una obra o una decisión administrativa, sino el equilibrio ambiental de toda una región y el derecho de la comunidad a ser informada, consultada y tomada en cuenta”.

Rocío García dijo que temen un posible ecocidio, por presuntas omisiones, ya que autoridades federales, estatales y municipales no han respetado la declaratoria como Área Natural Protegida al Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal Presa de Guadalupe.

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