Encontrar un departamento para rentar sin tener que desembolsar altas cantidades para cubrir el alquiler es casi cuestión de suerte en México, debido a factores como una escasa oferta de inmuebles en agencias o portales inmobiliarios, señalaron especialistas del sector.

A ello se suma que mucha de la vivienda disponible sólo tiene un letrero pegado en la ventana o se ofrece entre conocidos.

Fuente: Inegi e Infonavit

El Infonavit realizó un estudio en el que contrastó los datos publicados por las plataformas inmobiliarias y lo que reporta la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2024 del Inegi para analizar el mercado de alquiler de vivienda. Encontró que la oferta digital presenta mayores precios de alquiler, ya que el precio está sesgado, pues se publica el esperado por el dueño del inmueble cuando, generalmente, es posible negociar.

De acuerdo con el Infonavit, en 2024 había 6 millones de viviendas en renta, pero hay estados donde no hay oferta publicada en internet. Si se consideran solamente los departamentos, viviendas en vecindad o cuartos de azotea, se contabilizan apenas 2 millones de inmuebles en renta.

Marisol Becerra, especialista senior en consultoría inmobiliaria de Monopolio, explicó que ellos tienen un muestreo de los principales portales inmobiliarios del país, donde identifican alrededor de 44 mil 700 viviendas en renta, entre casas y departamentos.

“Esto no es un censo del mercado. Es una muestra de lo que se publica activamente en medios digitales”, detalló.

“Para ponerlo en contexto, la ENIGH 2024 reporta que existen 6 millones de viviendas en alquiler y, si sólo se consideran departamentos, viviendas en vecindad y cuartos de azotea, son 2 millones. Por lo tanto, lo que aparece en portales digitales representa menos de 1% de ese universo real. Es decir, lo que vemos en internet es apenas la punta del iceberg de un mercado mucho más grande”.

Disparidad de precios

Respecto al precio, el Infonavit comparó el alquiler ajustado por inflación de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 y los datos de la oferta digital, y encontró que en los portales aparecen precios más elevados.

El precio promedio era de 3 mil 400 pesos según los datos de la ENVI y de 25 mil 200 pesos en la oferta digital, destaca el reporte Mercado de Alquiler de la Vivienda Digital en 2025 del Infonavit.

Becerra coincide en que el sesgo es real y medible.

“La brecha es enorme”, recalcó. “La mediana de renta en la ENVI es de 2 mil 300 pesos mensuales, y en portales es de 22 mil… casi 10 veces más. El promedio de la ENVI es de 3 mil 400 pesos frente a 25 mil 200 en portales. Ahora, en el mercado real que capta la ENVI, 75% de las familias paga 3 mil 400 o menos”.

Son dos mercados distintos que coexisten, destacó Becerra.

En el muestreo de Monopolio, sólo 3% de la vivienda en renta es menor a 5 mil pesos mensuales, mientras 76% supera 15 mil pesos.

“La mediana en nuestra muestra es de 24 mil pesos. Lo que capturan los portales es el segmento de mayor valor”, apuntó Becerra.

Búsqueda extrema

Ludovic Prades, director de Operaciones de Homie, plataforma especializada en rentas, dijo que uno de los problemas de la vivienda para alquilar en México es que no toda está digitalizada.

“Si miras en Sao Paulo, te metes al principal portal de Brasil y ves una oferta en renta de 100 mil departamentos, pero la población es como de 9 millones de personas.

“Te metes a Inmuebles24, el portal más grande en México, y hay 9 mil departamentos, ¿cuál es la diferencia entre 9 mil y 100 mil departamentos? Sí es la disponibilidad de vivienda, pero la otra es la digitalización”, explicó.

“La vivienda en renta en México no la encuentras, solamente si vas caminando por la calle y ves un letrero. Eso genera ineficiencias porque en lugar de poder meterte a un sitio tienes que andar buscando por la calle”, destacó.

Además, la oferta de los portales está concentrada.

En Monopolio, seis entidades reúnen 71% de la vivienda en renta: Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán, Querétaro, Jalisco y Estado de México.

El Infonavit reporta prácticamente lo mismo: 73% de los departamentos en renta digital se ubican en seis estados, con la CDMX al frente (30%), Jalisco y Querétaro (20.5%), Nuevo León (9.6%), Estado de México (8%) y Quintana Roo (5%).

“Esto refleja que la digitalización de la oferta de renta responde a mercados más formales, con mayor actividad económica y presencia de desarrolladores profesionales”, afirmó Becerra.

“La vivienda que se publica en portales tiende a ser nueva o seminueva, de dos recámaras en su mayoría, con estacionamiento y amenidades. Es un perfil de segmento medio y medio-alto, no vivienda popular”.

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