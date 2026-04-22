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Autoridades capitalinas y federales desplegaron un operativo en de la Ciudad de México para retirar mercancía pirata relacionada con el próximo Mundial de futbol, principalmente que presuntamente eran comercializados sin acreditar su procedencia legal.

La acción fue encabezada por personal del en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la , quienes intervinieron varios locales dentro de una plaza comercial ubicada en el cruce de 16 de Septiembre y Venustiano Carranza, en la colonia Centro.

Las autoridades no han informado si hubo personas detenidas, pero si merncancia decomisada.| Foto: Luis Camacho | El Universal
Las autoridades no han informado si hubo personas detenidas, pero si merncancia decomisada.| Foto: Luis Camacho | El Universal

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Durante la revisión, inspectores solicitaron a los comerciantes facturas y certificados de autenticidad de diversas playeras de selecciones nacionales y equipos de futbol; sin embargo, al no poder comprobar la legalidad de los productos, las autoridades comenzaron con el aseguramiento de la mercancía.

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo forma parte de una estrategia para combatir la venta de productos apócrifos que utilizan marcas registradas y emblemas vinculados a eventos deportivos internacionales, ante el incremento de su comercialización en vísperas de la justa mundialista.

La acción fue encabezada por personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. | Foto: Luis Camacho | El Universal.
La acción fue encabezada por personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. | Foto: Luis Camacho | El Universal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo personas detenidas, aunque el decomiso de mercancía continuará en otros puntos de la zona centro como parte de las inspecciones contra la piratería comercial en la capital.

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JACL/cr

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