El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aclaró que la demarcación no está en contra de los Fan Fest por el Mundial, siempre que no afecten a los vecinos y que las responsabilidades estén claramente definidas.

Por ello, en el caso del evento programado en Campo Marte ‘Festival Gastronómico México de Mis Sabores’, precisó que se trata de un evento privado avalado por el gobierno federal, por lo que la alcaldía no lo organiza ni lo autoriza.

“Nos preocupa porque la alcaldía no cuenta con personal suficiente de limpia, Protección Civil ni vigilancia para atender los efectos que este evento generará fuera del recinto. Por eso, debe quedar claro que se trata de un evento organizado y autorizado por el gobierno federal”, afirmó el funcionario.