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La Fiscalía General de Justicia capitalina () aseguró que con los datos de prueba que reunió por el obtuvo la , el vigilante del edificio donde se encontró el cuerpo de la joven de 21 años.

“El agente del Ministerio Público formuló imputación y obtuvo su vinculación a proceso por el delito de feminicidio, con base en los datos de prueba presentados”, dijo mediante un comunicado, la tarde de este miércoles.

La FGJ recapituló que tras la denuncia presentada el pasado 16 de abril, reunió datos de prueba que sustentaron la imputación en contra de Juan, el guardia del inmueble donde ingresó Edith Guadalupe.

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Edith Guadalupe desapareció el pasado 15 de abril luego de asistir a una presunta entrevista de trabajo. Foto: Especial
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De acuerdo con la investigación, el procesado tenía el .

"El cual habría apagado entre las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril, periodo en el que se estableció que ocurrió la agresión, así como en tres momentos adicionales durante la madrugada del 16 de abril", afirmó la FGJ.

Asimismo, señaló el hallazgo de indicios de sangre en diversas áreas de la caseta de vigilancia, el tapanco y la escalera, así como de las pertenencias de Edith en diversos lugares del edificio de avenida Revolución.

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Además de que se aseguró un desarmador que sería compatible con las lesiones que causaron la muerte a la víctima y se ubicaron prendas con manchas de sangre, lo que refuerza la teoría de la manipulación posterior de los hechos.

Continuarán con las investigaciones

La FGJ aseguró que seguirá con las indagatorias en el feminicidio de Valdés Zaldívar, tras la vinculación a proceso del presunto responsable.

"La Fiscalía CDMX continúa con las indagatorias para esclarecer plenamente los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y su familia".

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Luego de una audiencia de aproximadamente 4 horas, un juez de control vinculó a proceso a Juan Jesús por el delito de feminicidio en agravio de Edith Guadalupe.

La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias.

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jecg

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