Naucalpan, Méx.- “Estamos dejando nuestra huella, estamos sumandonos a este proyecto de transformación”, declaró el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, al inaugurar, junto con la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, 3.2 kilómetros de carriles laterales de Periférico Norte rehabilitados con concreto hidráulico.

El alcalde informó que el Gobierno municipal rehabilitó 10 kilómetros de Periférico Norte, de los cuales 4.7 km fueron con concreto hidráulico, el resto fue con asfalto.

“Con esto ponemos nuestro aporte a esta transformación que es muy importante. Que se vea, que es algo que nunca se había hecho desde que se construyó el Periférico”, comentó.

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El Gobierno municipal rehabilitó 10 kilómetros de Periférico Norte, de los cuales 4.7 km fueron con concreto hidráulico, el resto fue con asfalto. Foto: especial

Isaac Montoya enfatizó que la rehabilitación de Periférico Norte “es un legado, que se va a quedar para la posterioridad”.

Detalló que además de la rehabilitación de la carpeta de rodamiento, “se arreglaron las banquetas, luminarias”.

“Forma parte de un gran proyecto de construcción de Naucalpan para devolverle el brillo a nuestro municipio”, dijo.

Delfina Gómez dio a conocer que el gobierno estatal terminará la rehabilitación en tiempo y forma, prevista para el próximo 30 de abril. Foto: Especial.

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Montoya Márquez recalcó que se trata de dejar obras históricas para la posteridad, este segundo tramo se realizó en 65 días, los trabajos comenzaron el 14 de febrero y concluyeron este 20 de abril. Tuvo una inversión de 115 millones de pesos.

En esta obra se implementó una fuerza de trabajo con 4 frentes para una ejecución en un tiempo de aproximadamente 65 días.

Se desplegaron a 150 trabajadores de servicios públicos, se instalaron 220 luminarias y rehabilitación de otras más, barrido mecánico en 8 km, 60 postes intervenidos, 80 letreros colocados.

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Sobre las obras que continúan en Periférico Norte, la Gobernadora Delfina Gómez dio a conocer que el gobierno estatal terminará la rehabilitación en tiempo y forma, prevista para el próximo 30 de abril.

Reiteró el apoyo de los gobiernos municipales, como el caso de Naucalpan que ya concluyó un segundo tramo con concreto hidráulico.

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