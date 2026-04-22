Un presunto crematorio clandestino de animales fue descubierto ayer miércoles en el pueblo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, donde autoridades encontraron alrededor de 50 cadáveres de perros, además de restos óseos, bolsas con huesos y jaulas metálicas dentro de un predio denunciado por vecinos debido a un intenso olor fétido.

El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado en la esquina de Piedra Larga y Ayocatitla, luego de que habitantes de la zona alertaran sobre olores insoportables provenientes del lugar. Al ingresar, policías capitalinos localizaron a una perrita encerrada en una jaula, con signos de desnutrición severa y deshidratación, mientras en distintas áreas del terreno fueron ubicadas varias bolsas de plástico con restos de al menos cinco caninos, aunque testimonios refieren que en el sitio habría decenas más de animales sin vida.

Según las autoridades, dlementos de la Brigada de Vigilancia Animal acudieron para rescatar al ejemplar sobreviviente, una hembra adulta de talla mediana, que fue trasladada a sus instalaciones en Xochimilco para recibir atención veterinaria urgente.

Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal acudieron para rescatar al ejemplar sobreviviente, una hembra adulta de talla mediana. Foto: Especial

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Tras el macabro hallazgo, personal de la Fiscalía capitalina especializada en delitos ambientales y de la Procuraduría Ambiental realizaron el aseguramiento del inmueble para llevar a cabo peritajes y determinar cuántos animales murieron en el sitio, así como deslindar responsabilidades por un posible caso de maltrato animal a gran escala.

Organizaciones protectoras de animales exigieron una investigación exhaustiva para esclarecer si el predio era utilizado como refugio irregular o como un punto de abandono y muerte de perros en el sur de la Ciudad de México.

Se recomienda discreción.



Macabro hallazgo en #Topilejo: autoridades encontraron cerca de 50 perros muertos dentro de un predio en Tlalpan. En el lugar también rescataron a una perrita con desnutrición severa y hallaron bolsas con restos óseos y jaulas metálicas.#CDMX pic.twitter.com/00sN4cpr12 — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) April 22, 2026

Ya había ocurrido un caso similar

De acuerdo con antecedentes del caso, el pasado 19 de junio de 2024 en una pensión para perros ubicada en la misma zona, fueron encontrados más de 12 cadáveres y múltiples osamentas, además de más de 60 perros vivos en condiciones de abandono, sin alimento ni agua.

Organizaciones protectoras de animales exigieron una investigación exhaustiva. Foto: Especial

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Según denunciantes, el sitio era operado presuntamente por un hombre, quien cobraba mil 500 pesos mensuales por cada mascota, mientras los dueños desconocían las condiciones en las que permanecían sus animales. Activistas señalaron que algunos cuerpos eran presuntamente arrojados por las cercas del inmueble para deshacerse de ellos.

La denuncia formal por estos hechos quedó asentada en la Fiscalía capitalina bajo la carpeta de investigación 00607/06-2024, promovida por la organización Redac Animal A.C., quienes advirtieron desde entonces sobre la gravedad de la situación.

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