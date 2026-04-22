El incendio que tuvo lugar la noche del martes en inmediaciones del Mercado de Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza, dejó un saldo de 72 puestos semifijos y 25 locales comerciales dañados, así como afectaciones en tres edificios, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada. No hubo afectaciones en viviendas ni personas lesionadas.

“Recordemos que tuvimos 72 puestos semifijos dañados; 25 locales comerciales. El incendio involucró a tres edificios. Toda la noche estuvieron trabajando los servicios de emergencia”, dijo.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina externó un reconocimiento al Heroico Cuerpo de Bomberos y al equipo de Protección Civil que estuvieron laborando durante la madrugada para sofocar el siniestro.

“Toda la noche estuvieron trabajando los servicios de emergencia”, destacó Brugada Molina. Foto: Especial

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“Quiero hacer un reconocimiento al Heroico Cuerpo de Bomberos —yo estuve en comunicación permanente con ellos— y también al equipo de Protección Civil; a todas las alcaldías que mandaron pipas de agua, a todas las áreas de emergencia del Gobierno de la ciudad. Estuvieron Segiagua, la Secretaría de Gobierno, en fin, apoyando a contener este incendio”, señaló.

Brugada Molina adelantó que una vez que se concluyan con los trabajos y se enfríe la zona, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) hará las investigaciones correspondientes sobre el incendio.

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