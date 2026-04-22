Más Información
EU pide a Sheinbaum empatía por agentes fallecidos; "valdría la pena, considerando todo lo que hacemos", dice vocera
Teotihuacán reabre sus puertas tras ataque; instalan operativo con elementos de GN, Policía Auxiliar y custodios del INAH
Agentes de EU nunca han participado en ninguna acción federal en campo: Harfuch; mañana, reunión Sheinbaum-Maru, dice
"Ya la buscaré para plantearle mi decisión", dice Luisa Alcalde sobre invitación de Sheinbaum; "me siento muy honrada", expresa
Nuevos consejeros electorales del INE rinden protesta; "no somos enemigos del gobierno, partidos políticos o empresarios", señalan
El incendio que tuvo lugar la noche del martes en inmediaciones del Mercado de Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza, dejó un saldo de 72 puestos semifijos y 25 locales comerciales dañados, así como afectaciones en tres edificios, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada. No hubo afectaciones en viviendas ni personas lesionadas.
“Recordemos que tuvimos 72 puestos semifijos dañados; 25 locales comerciales. El incendio involucró a tres edificios. Toda la noche estuvieron trabajando los servicios de emergencia”, dijo.
En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina externó un reconocimiento al Heroico Cuerpo de Bomberos y al equipo de Protección Civil que estuvieron laborando durante la madrugada para sofocar el siniestro.
Lee también Hallan decenas de perros muertos en predio de Topilejo; rescatan a una perrita en estado crítico
“Quiero hacer un reconocimiento al Heroico Cuerpo de Bomberos —yo estuve en comunicación permanente con ellos— y también al equipo de Protección Civil; a todas las alcaldías que mandaron pipas de agua, a todas las áreas de emergencia del Gobierno de la ciudad. Estuvieron Segiagua, la Secretaría de Gobierno, en fin, apoyando a contener este incendio”, señaló.
Brugada Molina adelantó que una vez que se concluyan con los trabajos y se enfríe la zona, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) hará las investigaciones correspondientes sobre el incendio.
Juan Jesús "N", presunto feminicida de Edith Guadalupe, es vinculado a proceso; seguirá privado de su libertad en el Reclusorio Norte
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]